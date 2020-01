Stefanović: Korać slobodan čovek zbog odluke sudova

Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je danas da je Filip Korać, kojeg je predsednik Aleksandar Vučić označio kao jednog od najopasnijih kriminalaca u Srbiji, u ovom trenutku slobodan čovek u skladu sa odlukama srpskih tužilaštava i sudova.

Stefanović je kazao da pripadnike policije boli što hapse ljude i rizikuju, dok, s druge strane, neko, da bi izbegao rizik, pronalazi razloge da im izrekne blažu kaznu.

Dodao da je na sreću pooštren Krivični zakonik za najteža krivična dela i krivična dela koja se tiču nasilja, a posebno za povratnike.

- Jedva čekam da vidim novu sudsku praksu jer kad neko, ko je već osuđivan, a to može biti i tuča, to uradi drugi put, sudija mu odredi ozbiljnu dugogodišnju zatvorsku kaznu. Time što svakog kriminalca uhvaćenog da je organizovao grupu koja diluje narkotike osudimo na 15, 20 godina zatvora, šaljemo poruku da više nikom pasti na pamet da to radi i znaće šta je cena svega toga - rekao je Stefanović.

Ministar je podsetio da je u januaru prošle godine tražio pooštravanje kaznenih odredbi za najteža krivična dela i drugačiju politiku odmeravanja kazni jer se, kako kaže, dešavalo da policija uhapsi baš nekog iz kriminalne grupe Filipa Koraća ili ostalih i pronađe kod njih ilegalno oružje.

- Bez trunke sumnje to oružje je bilo namenjeno ili za izvršenje teškog krivicnog dela ili za međusobne kriminalne obračune. Onda dođemo do toga da neko te ljude ne stavi čak ni u pritvor, već da se brane sa slobode. Kako neko može da se brani sa slobode, a našli mu automatsko oružje ili običan pištolj - upitao je Stefanović.

Kako je rekao, posle toga bude izrečena presuda po kojoj ta osoba dobije godinu dana uslovno, nanogicu, tri ili šest meseci zatvora ili se nađu modusi za ublažavanje kazne.

- Odugovlači se, prolaze meseci da se ne donosi bilo kakva odluka - rekao je Stefanović i dodao da to boli svakog u policiji.

- Hapsimo ljude, mi smo ti koji im stavljaju lisice, rizikujemo i naše porodice sutra treba da strepe, a onda neko, da se ne bi izlagao riziku, da bi bio fin i da bi mu bilo lakše, nađe trunku razloga da izrekne blažu kaznu. Taj je onda pametan, a mi smo svi glupi - rekao je Stefanović i dodao da to demotiviše ljude u policiji da rade svoj posao.