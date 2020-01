STRUČNJACI ZA PINK OTRIVAJU - Postoji li dovoljno jak razlog da majka ostavi tek rođeno dete? (VIDEO)

Praksa je pokazala da uglavnom jako malade žene su te koje odluče da nakon porođaja ostave svoju bebu. Okidač za to uglavnom bude postporođajna depresija, kojoj treba ozbiljno pristupiti, kažu sagovornici TV Pink.

Novorođenče muškog pola pronađeno je pored puta u selu Ceremošnja kod Kučeva. Dete je odmah prevezeno u požarevačku bolnicu.

Beba je pronađena pored puta u pletenoj korpi, a pronašao ju je jedan meštanin, koji je odmah obavestio policiju.

Još uvek se ne zna tačan razlog zbog čega bi majka, tri sata nakon porođaja, ostavila svoje dete na putu, na hladnoći. Tablodini spekulišu da je reč o insestu, ali se udrugi plan ne stavlja ni postporođajna depresija.

Gostujući u Novom jutru TV Pink dr Vanja Milošević, ginekolog GAK "Narodnifront", kaže da je praksa pokazala da se obično jako mlade majke odlučujuna ovako nešto.

- Kada su takvi slučajevi u pitanju praksa je pokazala da je reč o mladnoj osobi, a jamogu samo da pretpsotavim da je ovde reč možda o postporođajnoj depresiji. Pitanje je šta može da se desi da jedna majka ostavi svoje dete, posebno tek rođeno. Dugo sam u praksi, i mogu na prstu jedne ruke da navedem ovake slučajeve – rekao je Milošević.

Kako kaže, pitanje je šta može da bude okidač da postporođajna depresija uzme maha.

- Teška je to situacija, pitanje je šta dovede do okidač. Pririoda je uredila da i kadamajka bude depresivna tokom trudnoće, onda se to promeni čim ugleda bebu i uzmeje u naručje. Siguran sam da je u ovim slučajevima reč o ozbiljnoj trauma – kazao je Milošević

Po prof. dr Jovanu Mariću, neuropsihijatru strah od obaveze i materinstva jeglavni razlog zbog čega žena koja tek postane majka upada u takvno stanje.

- Strah od neadekatvnog materinstva je suština postporođajne depresije. Onda se desi čak i čedomorstvo ili se dete jednostavno ostavi. Za ove slučajeve obavezno mora dausledi veštačenje. Medjii često takve majke nazivaju monstrumima, ali zapravo treba sagledati slučaj na razne načine – kazao je Marić, koji dodaje i da se često dešava da u takvim situacijama se desi i da majke pokušaju da naude i sebi.

Advokat Nebojša Milosavljević kaže da je insest kroz istoriju uvek postojao.

- Incest nije svojsven samo kod nas. Ako sagledamo istoriju sveta, Edip je oženio svojumajku, Zevs takođe, u srednjem veku je na dvorovima su se rođaci venčavali. I kod nas su česti slučajevi incesa – kaže Milosavljević, ali i naglašava da incest jeste ozbiljna tema, koja se uglavnom kroz medije provuče na sasvim drugačiji način, pa se često dašva da priča dobije drugačiju konotaciju.

- Imao sam slučaj da je otac optužen da je silovao ćerku. Na kraju se dokazalo da on tonije učinio, i bio je oslobođen. On je uzelo dobru oštetu. Važno je kako se prenose takvi slučajevi – kazao je Milosavljević.

Marić kaže da je razgovor sa stručnjakom jako važan ukoliko se dobrovljno ulazi uincesoidnu vezu.

- Imao sam slučaj brata i sestre, oboje su bili kod mene na tretmane. Najuniverzalnija zabrana na svetu je incest. Ima plemena gde je dozvoljeno da se ubije čovek, ali incestne – rekao je Marić.