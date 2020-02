Temperature u Srbiji, u odnosu na prethodne dane, naglo su postale niže a to građani osećaju u svakom smislu, ocenili su sagovornici TV Pink.

Meteorolog Nedeljko Todorović kaže za Novo jutro TV Pink da je bilo i toplijih zima, ali kako dodaje, turbulenicije u promeni vremena su očekivane za svako godišnje doba i biće ih još.

- Do kraja feburara biće natprosečno toplo i temperatura će da ide do 15 stepeni, biće sličnih promena na po par dana, ali neće bit značajne razlike u poređenju sa onim kako je do sada bilo. Od nedelje do 12. februara biće ponovo toplo, pa onda očekujemo ponovo sneg na planinama - rekao je Todorović, koji je takođe istakao da se još uvek ne zna hoće li prestonica ove zime da dočeka ozbiljniji sneg.

Kardiolog prof. dr Miljko Ristić kaže da svaka promena veremena značajno utiče na neke ljude, ali kako objašnajva, savremena medicina još uvek nije tačno objasnila zbog čega se to dešava.

- Promene su postale nagle, i organizam reaguje, ali savremena medicina još nije utvrdila kako se to tačno dešava. Neosprono je da dolazi do pada pritiska, neraspoloženja i slaba koncetracija i na osnovu toga mi možemo da zaključimo da postoje rizične grupe koje reaguju na vremenske prilike, a to su uglavnom žene srednjih godina - rekao je Ristić.

On savetuje da je važno da se prati prognoza RHMZ i da ukoliko se vidi najva da će doći do promene vremena, treba da se reaguje na vreme.

- Treba pratiti meterološku prognozu i prema tome se određuje i koriguje terapija - dodaje.