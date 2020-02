Dragana je izbodena nožem jer je "SAMA IZAZVALA GNEV SUPRUGA" Stručnjaci za Pink odgovaraju na pitanje: ZAŠTO ŽRTVE OPRAVDAVAJU NASILNIKA?! (VIDEO)

Dragana S. iz Novog Sipa, koju je suprug Zoran u ponedeljak ubo nožem, policiji je, kako nezvanično saznajemo, rekla da ne želi da podnese tužbu i da je navodno sama kriva za ono što se dogodilo, jer je izazvala supruga da je napadne.

Ovakve situacije neretko se dešavaju, ali je ovaj slučaj specifičan jer je žena zadobila tešku telesnu povredu, navodi Vesna Stanojević, koordinatorka Sigurne kuće.

- Ovaj zločin se kvalifikuje kao pokušaj ubistva, stoga nije ni važno da li će se žrtva pridružiti krivičnom gonjenju, jer su tu policija i tužilaštvo koji pokreću i vode postupak – kaže Stanojević za “Novo jutro”.

Žene, kako kaže, često krive sebe, a uglavnom je ta krivica nametnuta.

- Tokom vaspitanja smo slušali iste priče: "moraš da ćutiš kad on priča", "moraš da vodiš računa", "moraš da radiš ovo i ono"… Uvek se potezalo to “moraš” i tako je većina žena i učeno. Živimo po patrijarhalnom modelu i on kao da se prenosi s kolena na koleno. Naravno, tu su i izuzeci, ali model kao da je ostao, ali i osećaj kod žena da su one “izazvale” nasilnika da bude nasilan, jer tobože on to ne bi bio da žena nije izvukla najgore iz njega – navodi Stanojević.

Ovaj slučaj nam pokazuje da je izvesna Dragana godinama trpela nasilje u okviru porodice, te ima sindrom traumatizacije, odnosno naučene bespomoćnosti, kaže psihoterapeut Marina Brašić.

- Žena tokom godina može da nauči da sve što radi, nije dovoljno dobro, dobijajući upravo takvu poruku od svog nasilnika. Ona prestaje da veruje sebi, svojim sposobnostima i postaje sumnjičava prema sebi i svojim snagama. Samim tim doživljava i bespomoćnost i osećaj krivice – objašnjava Brašić za Pink.

U braku se ostaje, kako kaže, jer žena uglavnom nema gde, puna je straha i ima urezan stav da je "loša žena ako rasturi brak".

Stanojević kaže da u ovakvim slučajevima žene minimalizuju svoje probleme, što im je najlakše rešenje.

- “Nije mi tako loše, ima on i dobrih strana, promeniće se…” većina žena veruje u ovo, a veruje i da će situacija bili bolja ako se, recimo, rodi dete, što nikada nije tako – kaže koordinatorka Sigurne kuće.