VRAĆAJU SE TOPLIJI DANI - Danas sunčano, temperatura do 17 stepeni

U Srbiji će jutro biti hladno, u većini krajeva sa slabim mrazem, a tokom dana pretezno suncano i malo toplije, saopštio je RHMZ.

Duvaće vetar umeren, u kosavskom podrucju i jak, jugoistocni. Jutarnja temperatura od -3 do 5, najvisa dnevna od 10 do 17 stepeni.U Beogradu će biti jutro hladno na sirem podrucju grada sa slabim mrazem. Tokom dana pretezno suncano. Jutarnja temperatura biće od 0 do 3 stepena, najvisa dnevna oko 14 stepeni.

Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, do 23. marta, do cetvrtka ujutro ponegde slab mraz. Tokom dana pretezno suncano i toplije, samo u utorak uz promenljivu oblacnost na istoku i u planinskim predelima retka pojava slabe kise. Od nedelje promenljivo, hladnije, mestimicno sa kisom.