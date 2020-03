STUPILA NA SNAGU OBUSTAVA MEĐUGRADSKOG PREVOZA! Od podneva BEZ AUTOBUSA I VOZOVA U CELOJ SRBIJI, slede promene i u gradskom i prigradskom prevozu

Danas, tačno u podne,kompletno je bustavljen međugradski autobuski i železnički prevoz u Srbiji, i na taj način biti značajno smanjena fluktuacija ljudi među gradovima, pošto će građani moći samo automobilima da se prebace sa jedne na drugu lokaciju van svog mesta stanovanja.

- Srbija voz obustavlja polaske svih međunarodnih vozova i vozova u unutrašnjem saobraćaju koji polaze danas posle 12 časova - saopštili su iz Srbija voza jednun od mera koje su preduzeli protiv širenja korona virusa.

Velike promene pretrpeće i prigradski prevoz, koji je naročito važan ljudima koji žive u rubnim beogradskim opštinama poput Lazarevca, Obrenovca i Mladenovca, a on će do donošenja novih mera nastaviti da se odvija, ali po redukovanom redu vožnje.

- Međugradski prevoz od 12 sati više neće ići. Što se prigradskog tiče, verovatno će biti redukovani polasci, ne verujemo da će ih ukinuti, ali nemamo još potpune informacije - rekli iz BAS-a.

Na svim gradskim, prigradskim i lokalnim linijama koje saobraćaju u okviru javnog linijskog prevoza putnika na teritoriji grada Beograda, od 9 do 15 sati, izvršiće se redukcija vozila, te će svaki drugi polazak biti ukinut.

Od večeras, posle 20.00 časova na ulicama prestonice neće više biti nijednog autobusa, tramvaja i trolejbusa sve do sutra u 5.00.

Promene su najavljene i u Nišu gde dokle god traje vanredna situacija, autobusi gradskog prevoza u Nišu subotom i nedeljom neće voziti, a od ponedeljka do petka važiće subotnji red vožnje i to samo od 5.00 do 8.00 sati ujutru i od 14 do 17 sati.

Odlukom Vlade Srbije juče od 12 časova je do daljeg obustavljen i međunarodni putnički avio-saobraćaj sa Aerodroma "Nikola Tesla" u Beogradu, ali ne i za kargo saobraćaj i humanitarnu pomoć.

Takođe, Aerodrom "Konstantin Veliki" u Nišu je zatvoren je do daljeg.

Važni telefoni

Specijalan broj Ministarstva zdravlja za pitanja u vezi sa korona virusom: 064 8945 235. Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut": 011 2684 566.