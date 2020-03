DIREKTOR KBC "DRAGIŠA MIŠOVIĆ" DR VLADIMIR ĐUKIĆ: Lekom protiv malarije već LEČIMO obolele od korone!

U kojoj meri se lek protiv malarije upotrebljava u lečenju obolelih od kovida-19?

- U lečenju pacijenata „hlorikin“ koristimo isključivo prema terapiji koju propisuje Infektivna klinika KCS, jer u našu ustanovu bolesnici i stižu odatle, pošto je Infektivna i dalje prvo mesto za trijažu obolelih od koronavirusa. Dakle, primenjujemo sve protokole koje propisuje Infektivna, a koji su različiti u odnosu na stepen bolesti, kako ljudi reaguju na određeni lek i njegovu dozu, kakvih su fizičkih osobina, koliko su visoki, teški...

Da li je to jedini lek koji koristite?

- Naravno da nije. U lečenju upotrebljavamo čitav niz antivirusinih lekova, kao i ostalih koji mogu da budu korisni u oporavku, o čemu se konsultujemo sa infektolozima, pulmolozima i ostalim stručnjacima. Svakako, savetujemo građane da ništa ne rade na svoju ruku i da ne kupuju lekove za koje su nešto načuli, pa misle da mogu da im pomognu. Tim pre što kod koronavirusa ne postoji preventiva. Ništa se ne može uzimati unapred da bi se sprečilo eventualno obolevanje.

KBC „Dr Dragiša Mišović“ Dedinje počeo je da prima obolele od korone kao specijalna bolnica određena samo za tu svrhu. Koliko ih je u vašoj ustanovi?

- Trenutno na lečenju imamo 31 bolesnika, bilo ih je više, ali su tri već otpuštena kao potpuno zdrava zahvaljujući dobrom lečenju na Infektivnoj klinici. Imamo 400 postelja za odrasle i 80 na dečjem odeljenju. Bolnica je trenutno najbolje opremljena u zemlji.

Da li ste već imali dece obolele od koronavirusa?

- Bilo je obolele dece, ali oni su već pušteni na kućno lečenje, pošto je kod njih utvrđen blaži oblik bolesti. Od ovog virusa obolevaju svi, bez obzira na uzrast, pa i deca. Zato je toliko važna izolacija. Mi smo u ratu protiv teške respiratorne infekcije i od ključne je važnosti ostati kod kuće.

Kada se očekuje vrhunac širenja korone u Srbiji?

- Predviđanja su da će u narednih desetak dana biti ta nedelja u kojoj će doći udarni talas i u kojoj ćemo imati najveći broj zaraženih, ali je moguće da se to desi i ranije. Prethodno je bila ideja da će epidemija u Srbiji trajati šest do osam nedelja od potvrđivanja prvog slučaja - 6. marta, ali je veoma moguće da će taj period biti produžen. Sada smo u kontrolisanom toku epidemije i najvažnije je da što duže tako ostane.

Kršenje zabrane prevoza putnika

KAZNE DO DVA MILIONA EVRA Za kršenje mera zabrane prevoza putnika u vanrednom stanju uvedene su kazne od 50.000 dinara do dva miliona evra. Kaznom od milion i po do dva miliona evra kazniće se pravno lice ako dozvoli ili izvrši sletanje na aerodrome i poletanje sa aerodroma u Srbiji, a koje vrši prevoz putnika u međunarodnom vazdušnom saobraćaju, dok je odgovornom licu zaprećena kazna od 50.000 evra do 150.000 evra.