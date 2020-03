U Kovačici se sprovodi akcija ''Obrok solidarnosti'' kojom su podeljeni besplatni obroci najstarijim građanima!

Štab za vanredne situacije južnobanatske opštine Kovačica obezbedio je dostavu besplatnih obroka na kućne adrese za svakog građanina koji za tim ima potrebu.

- Niko u opštini Kovačica neće ostati gladan dok je vanredno stanje. Započeli smo akciju “Obrok solidarnosti”, a to podrazumeva da svaki građanin, a prvenstveno oni materijalno ili socijalno ugroženi, dobiju obrok za svakog člana u porodici. Za besplatan obrok se prijavljuje dan ranije do 13 časova, a obrok stiže narednog dana u vreme ručka - kaže za pink.rs Komandant Štaba za vanredne situacije i prvi čovek opštine, Milan Garašević i dodao da je do sada je podeljeno 1.500 besplatnih obroka.

Svakoga dana dostavljači delegirani od strane Štaba za vanredne situaije opštine Kovačica sa legitimacijama, rade za svoje komšije, prijatelje i sve one koji u ovoj situaciji nemaju nikoga da im donese namirnice i kućne potrepštine.

M. Mijatović