DANAS BI NAM NJEGOVE REČI DOŠLE KAO MELEM NA RANU! Ovako je govorio Patrijarh Pavle: Njegovih 10 poruka mogle su da spasu svet!

Pamtimo ga kao mudrog čoveka čije su izjave uvek hrabrile pogođene tragedijom.

U teškim trenucima Srbi se uvek sete i citiraju reči Patrijarha Pavla.

Zato poslednjih dana, kada je Svet i našu zemlju zadesila teška pošast, često na društvenim mrežama možemo videti kako citiraju njegove besede i govore. Ovo su samo neke od njih.

- Čovek je jači mrtav nego nečovek živ.

- Kada bi se svi držali ljubavi, ova zemlja bi bila raj. Ali kad bi se svi držali bar onog što je malo manje od ljubavi – jer, ljubav je veza savršenstva – kada bi se makar držali principa „Što želite sebi, to činite drugima; što ne želite sebi, to ne činite drugima“, onda bi zemlja, ako ne bi postala baš raj, bila blizu raja.

- Ne branimo se od tuđeg zla, zlom u sebi.

- Kad se čovek rodi, ceo svet se raduje, a samo on plače. Ali treba da živi tako da, kad umre, ceo svet plače, a samo on se raduje.

- Bog nas je stvorio ljudima i traži od nas da to i budemo. Nema takvih vremena u kojima to ne bi mogli biti i ne bi bili dužni da to budemo.

- Vreme je jedno trajanje koje ima prošlost, sadašnjost i budućnost. Ali prošlosti kao vremena nema. Ima ostataka od prošlosti. Budućnosti takođe nema, ona će biti. A šta ima? Ima samo sadašnjost. Ta kategorija vremena ne odnosi se na Boga. Na Njega se odnosi večnost. A večnost je stalna sadašnjost. Nema ni prošlosti ni budućnosti.

- Čuvajte i neprijatelje svoje i molite se za njih jer ne znaju šta rade.

- Prava ljubav je jedino kada ljubav ne traži svoje. Kada voliš nekog bez ikakve logike. To je i prava sloboda. E zato sam hrišćanin.

- Oni ne shvataju hrišćanski ljubav koja ne traži svoje, koja gleda uvek na drugog, ne samo na sebe. Ako se traži svoje, to je već trgovina.

- Proćiće sve, ali duša, obraz i ono što je dobro ostaje zauvek.

Patrijarh Pavle je u periodu od 1990. do 2009. godine bio vrhovni poglavar Srpske pravoslavne crkve, 44. po redu. Njegovo puno ime i titula glasili su Njegova svetost arhiepiskop pećki, mitropolit beogradsko-karlovački i patrijarh srpski gospodin Pavle. Kao Gojko Stojčević rođen je 11. septembra 1914. godine u selu Kućanci, koje je tada pripadalo Austrougarskoj, a sada se nalazi na teritoriji Hrvatske. Zamonašio se u manastiru Blagoveštenju 1948. godine, kada je dobio ime po apostolu Pavlu. Preminuo je u Beogradu 15. novembra 2009. godine.

Autor: pink.rs