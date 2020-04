DR KON UPOZORAVA: Koronavirus može da se vrati i ponovo prouzrokuje epidemiju - EVO U KOJEM SLUČAJU JE TO MOGUĆE

Ovo je još jedan od razloga da se poštuju preporuke struke, kaže epidemiolog.

Da li će Srbija uvesti rigoroznije mere pa i 24 časa karantina zavisi dosta od podataka koje ćemo danas dobiti o novom broju obolelih i umrlih od korona virusa, kazao je epidemiolog Predrag Kon, načelnik Jedinice za zarazne bolesti Gradskog zavoda za javno zdravlje i član Vladinog Kriznog štaba za borbu protiv COVID-a.

On je rekao i da ako se policijski čas od 24 sata prevremeno donese, epidemija može kasnije da se vrati, ali bi bila mnogo blaža i Ističe da je u toku srpski scenario, kojeg se mi na kraju nećemo stideti.

- Struka je dala još na početku svoje preporuke a to su smanjenje kontakata, prvo je bilo uvođenje vanrednih mera, pa ograničenje kretanja pa promena vremena policijskog časa. Mi smo došli do pred sam kraj, izgurali smo 4 nedelje. Odluka da li će se uvesti nešto rigorozonije zavisi od neoposredne situacije. Došli smo na maksimum, do obeležnih 160 obolelih. Imamo skok. Šta će novo biti preduzeto, zavisi dosta od podataka koje ćemo dobiti danas. Svakako da je u fazi razmišljanja 24 sata karantin - kazao je dr Kon.

Zašto se razmišlja o karantinu 24 sata

- Pokušao sam da objasnim zašto se razmišlja o tome. Virus ako naglo počne da se prenosi i izađemo iz kontrole situacije onda je neminovno uvođenje 24 sata karantina. Virus živi u samom čoveku. U tom čoveku ili izazove tešku bolest ili smrt. Da bi nastavio da živi on mora da pređe na drugog čoveka. Ako se u periodu inkubacije od dve nedelje onemogući bilo kakva situacija da dođe do prenošenja, virus umire. Posle tog perioda od 14 dana, ostaju samo oni koji su na početku oboleli i onda virus nema gde da ide - objasnio je dr Kon i još jednom ponovio da odluka o takvoj meri neće biti odluka struke:

- Struka je preporuku dala na početku. Normalno, ako se sprovedu prevremeno, opet će se pojaviti virus i krenuće ispočetka, i ponovo će napraviti, doduše, daleko manju epidemiju, ali napraviće. To je suština što je struka objasnila a donošenje odluke direktno zavisi od čitavog društva i onih koji su na vlasti.

Nismo mi superheroji, mere su dale rezultat

Na pitanje da li broj zaraženih u našoj zemlji sporije raste nego u drugim zemljama, rekao je da mi nismo zaštićeni granicom, ali i da bi u Srbiji bio potpuno isti scenario kao u Italiji da nisu preduzete mere.

- Imamo tu sreću da nismo prva zemlja koja je bila na udaru. Imali smo Italiju. Ako neko misli da ne bi bio italijanski scenario u Srbiji, on ne razume. U Srbiji bi bio potpuno isti scenario da nisu preduzete mere. Ako neko misli da smo samo zaštićeni granicom, jasno se vidi da nismo. Težina situacije se vidi kada dođe do kolapsa zdravstvenog sistema. Mi ćemo, svakako, imati srpski scenario i on je u toku. Zašto sam ovo rekao? Zato što kada pričamo o brojevima moramo da budemo jasni da su naši brojevi manji ne zato što smo mi superheroji, veće je direktna posledica svega što je preduzeto - kazao je on.

On je objasnio da su za struku blagi simptomi kada pacijenti nemaju otežano disanje, kada nije ugrožena razmena gasova:

- To sve mi tretiramo kao blago a može da ima 39 temperaturu. Temperatura je samo jedna karakteristika. Sve što je ispod 38 temperatura se smatra blago. Međutim, postoje hronični bolesnici pogotovo dijabetičari, kardiovaskularni, plućni, kod njih se svaka povišena temperatura daleko ozbiljnije shvata jer dolazi ubrzano do naglog pogoršanja.

Svima je poručio da ćemo izaći iz ovoga.

- Izdržaćemo sve što se dešava. Imaćemo srpski scenario sa kojim nećemo imati razloga da se stidimo. I živeli! Sve najbolje.