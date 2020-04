View this post on Instagram

Ovaj nindža skroz desno je moja mama, ona ima 60 godina, i ako se ponaša kao da ima 30, ona je rizična grupa, ne samo zbog godina već i zbog hroničnih bolesti, ona i dalje poštuje Hipokratovu zakletvu i radi smene od 12 sati da bi pomogla drugima. I nije jedina, svi oni su tamo na korak od zaraze, i mogućnosti da i sami ostave svoje porodice zauvek. Sve ovo će proći, ali i posle svega, trebaće nam svi ti ljudi kako u svojim profesijama tako i u našim porodicama i životima. Svi ti ljudi su nečije mame, tate, sinovi, ćerke... Budi razuman, solidaran, budi čovek, #ostanikodkuće