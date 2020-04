OVO NIJE VRHUNAC EPIDEMIJE U SRBIJI?! Kineski stručnjak ŠOKIRAO tvrdnjom: EVO KADA ĆEMO ZNATI KADA JE KRAJ!

"Znam da sve ovo što sam sada rekao deluje kao loša vest, ali to je proces", naveo je kineski stručnjak.

Epidemija još nije dostigla vrhunac. Naredne nedelje će biti presudne u borbi protiv pandemije, a Guo Jubiao iz Odeljenja za pulmologiju i intenzivnu negu Treće pridružene bolnice Sun Jat-Sen univerziteta u intervjuu za „Alo!“, na pitanje kako ocenjuje trenutnu situaciju u Srbiju odgovara da je rano još govoriti o tome da li je u Srbiji pik epidemije u toku.

- Otkako smo došli u Srbiju pomno pratimo epidemiološku situaciju i sudeći po broju testiranih osoba, prema broju pozitivnih, hospitalizovanih i bolesnika sa težom kliničkom slikom, kao i onih koji su na respiratorima, i broja preminulih, vidimo da epidemiološka situacija u Srbiji i dalje ide uzlaznim linijom. To može da se vidi na osnovu dva broja: onoga dana kada smo došli u Srbiju, 21. marta, bilo je 50-tak potvrđenih slučajeva, a sada imamo više od 2.600 potvrđenih, što govori o širenju epidemije. Verovatno će se mnogi u Srbiji pitati da li je ova epidemija stavljena pod kontrolu i da li smo došli do njenog vrhunca. Rekao bih da je još rano govoriti o tome, ima još vremena do vrhunca epidemije. Evo, u sredu je potpisan ugovor o donaciji Kine Srbiji, o dve laboratorije, 10. aprila bi trebalo da dođu tehničari iz kompanije koji će raditi na testiranju. Čim se poveća broj testiranih osoba, povećavaće se i broj potvrđenih slučajeva, ali je jako vazno napomenuti da je potrebno rano otkrivanje prisustva ovog virusa, da bi se smanjio broj teško obolelih osoba. Samim tim će se povećati broj osoba koje su testirane. Istina je da broj osoba koje su pozitivne raste kako se povećava broj testiranja, ali treba reći i da je broj pacijenata na intenzivnoj nezi u okviru svetskog proseka, oko 10 odsto. Znam da sve ovo što sam sada rekao deluje kao loša vest, ali to je proces.

Videli smo u Kini i Italiji da, kada se ovaj virus pojavi, ubrzano raste broj obolelih, povećava se i broj ljudi koji izgube bitku sa virusom, a onda dođe do svog vrhunca i održava se neko vreme. Tek u toj fazi, uz efikasnu primenu mera prevencije i kontrole, počinje da opada broj novozaraženih. To je proces koji mora da prođe, a dobra vest je da je Vlada Srbije dala instrukcije svim nivoima vlasti i svim institucijama, kako bi se sveobuhvatno sprovele preventivne mere, kao i mere kontrole epidemije, uspostavljen je sistem koji se stalno poboljšava. Na primer, izgrađene su mobilne bolnice, određene su kovid-bolnice i nekovid-bolnice, nabavljena je dovoljna količina respiratora i zaštitne opreme. Vidimo da Vlada i narod Srbije zajednički deluju, a sve to daje rezultate. To su pokazatelji da se Srbija bolje pripremila za suočavanje sa epidemijom u odnosu na Italiju, Španiju ili Francusku. Ali naglašavam, još uvek nije dostignut pik epidemije, ovo nije kraj borbe, koja će trajati još mesec ili dva.

Da li treba da idemo na more ove godine?

- Odluku o tome treba da donese Vlada Srbije, u skladu s tim u kojoj meri će narod sarađivati, odnosno sprovoditi donesene mere. I druge evropske zemlje su uvele slične mere, zatvaranje gradova, pa i potpuno zatvaranje država, ali suština nije u uvođenju mera, nego u njihovom sprovođenju. Suština je da se strogo sprovode mere policijskog časa, da se postigne kontrola kretanja i okupljanja. Primera radi, i u Italiji postoje takve mere, zatvoreni su gradovi, ali neki ljudi kod svojih kuća i dalje organizuju zabave. U tom slučaju uvođenje policijskog časa ne daje rezultate.

Koliko ste gradova do sada obišli u Srbiji?

- Bili smo u Beogradu, Novom Sadu, Valjevu, Nišu, Kragujevcu i videli smo da se u nekim gradovima dobro sprovode sve potrebne mere. Posebno bih istakao vojnu bolnicu u Beogradu na Karaburmi, koja je privremeno određena kao kovid-bolnica, gde su sprovedene apsolutno sve potrebne mere koje treba da se sprovode u infektivnoj klinici, postoje dva ulaza, postoje tri zone, čista, tampon i zaražena zona, nabavljena je savremena oprema, i, što je najvažnije, sve je urađeno brzo i veoma dobro.

- To verovatno ima veze sa tradicionalnim načinom razmišljanja ljudi u Evropi i SAD, jer misle da masku treba da nosi samo onaj ko je bolestan. Tako je najjednostavnije objasniti. Istina je da nošenjem maske štitimo i sebe i druge.