Otkrivena DVA NOVA SIMPTOMA korona virusa: Poznati nemački stručnjak izašao sa informacijama u javnost

Istraživanja lekara pokazala kako sada virus deluje.

Stručnjaci iz Nemačke otkrili su nove simptome virusa korona, a najznačaniji među njima su gubitak osećaja mirisa i ukusa.

Hendrik Štrek, virolog koji je video možda najviše zaraženih pacijenata u Nemačkoj, otkrio je u razgovoru za "Frankfurter ajgemajne cajtung" koji su to simptomi Covid-19 o kojima se dosad nije mnogo pričalo. Studiju su radili u Nemačkom gradu Hajnsberg, teško pogođenim virusom korona.

Kako navodi, hodali su od kuće do kuće i susretali se sa inficiranim ljudima, zapisali simptome i otkrili nove. Ispitivali su kvalitet vazduha, otiske na kvakama, mobilnim telefonima i daljinskim upravljačima, čak su uzimali i uzroke iz vode toaleta.

-Dobre dve trećine inficiranih koje smo intervjuisali opisali su gubitak osećaja mirisa i ukusa, koji je trajao više dana. To je išlo do te mere da jedna majka nije mogla uopšte da oseti miris pune pelene svoje bebe. Drugi nisu mogli da namirišu svoj šampon, a hrana je počela da im se oseća bezukusnom. Kada se tačno ovi simptomi sreću, to ne možemo reći, ali verujemo da je nešto kasnije u toku infekcija - rekao je Štrek.

Kako dodaje, ispitali su više od 100 inficiranih, ali ne i najteže slučajeve koji su u bolnicama.

Tipični pacijent koji je oboleo od virusa Covid-19 pokazuje blage simptome. Do istog zaključka je došla i jedna kineska studija iz Šencena, koja je otkrila da 91 odsto inficiranih pokazuje samo blage do srednje simptome, uz suvi kašalj i eventualno groznicu. U 30 odsto slučajeva u Nemačkoj kod pacijenata je došlo i do dijareje, što je više nego što se do sada mislilo.

Novi pategon, kako kaže ovaj lekar, nije toliko opasan, odnosno manje je opasan u odnosu i na Sars-CoV-2 virusa jeste to što se on replicira u gornjem predelu grla i stoga je dosta infektivniji, jer virus takoreći skače od grla do grla. Međutim, to ima i jednu prednost - pošto se Sars-1 replicirao u unutrašnjosti pluća, on nije bio toliko infektivan, ali jeste napadao pluća zbog čega je bio opasniji.

Sars-2 ređe dospeva do pluća u odnosu na Sars-1, ali ukoliko u tome uspe, može na isti način da dovede do teških slučajeva. No, korona može da napadne i ostale organe poput jetre i gastrointestinalnog trakta.

- Naravno, uvek je glupo nagađati, jednostavno ne znamo još uvek sve. Ono što znamo jeste da Sars-2 ulazi u ćelije domaćina putem tzv. receptora ACE-2. Različite ćelije tkiva imaju ovaj receptor, uključujući primera radi, testise, za koje se takođe kaže da bi mogli biti napadnuti. Do toga bi moglo doći u pojedinačnim slučajevima, ali o tome do sada ne postoji potvrda. U svakom slučaju, nismo otkrili patogen u krvi ili plazmi ni u jednom od slučajeva Covid-19 koje smo ispitali. Dijareja sugeriše da je napadnut gastrointestinalni trakt - istakao je Štrek.

Lekari u Nemačkoj rade i na poređenju novih petnaestominutnih testova za otkrivanje virusa sa standardnim testom, odnosno brisom grla. U brzom testu, krv se uzima iz vrha prsta, a promena boje pokazuje rezultat. Ukoliko se test pokaže pozitivnim, onda je otkriven Covid-19. Međutim, pacijent može i dalje biti zaražen, čak i ako se ovaj brzi test ispostavi negativan. Problem sa brzim testom je što ne prepoznaje dve trećine obolelih.