Trenutno smo na vrhuncu epidemije, a do njenog kraja broji se u danima ili nedeljama.

Još pet osoba preminulo je od posledica korona virusa u Srbiji od prethodnog, jučerašnjeg preseka, saopšteno je na konferenciji za novinare u Palati Srbija. Ukupno je preminula 71 osoba, a broj zaraženih popeo se na 3.105.

Kako je istakao epidemiolog dr Predrag Kon, mi smo trenutno na vrhuncu epidemije.

- Tu su dve mogućnosti: ili da nam epidemija uđe u neku osetljivu populaciju, ili da se zabrane kontakti. Mi dobro znamo i za praznike i za periode kada su ti kontakti češći. To je najosetljiviji period, sad se lomi da li ćemo uspeti da potisnemo virus do toga da se više ne podigne. Onog momenta kada nema puno zaraženih, on ne može ponovo da se podigne - rekao je Kon, koji je takođe dodao da nemamo skok već zaravnjanje krive.

- Nije se nastavio pad, i to mora nešto malo da nas kinji, ali nemamo skok - rekao je on.

I epidemiolog dr Darija Kisić Tepavčević kaže da se svetlo na kraju tunela nazire, ali da se donete mere i dalje moraju poštovati.

- Svaki novi dan kada ne budemo imali nijedan smrtni ishod, niti jedan prijem u bolnicu na respirator, to je nešto što će se prvo gledati i to će biti dobri pokazatelji - rekla je dr Kisić Tepavčević na konferenciji. Ističe da je dobro i to što su brojčani pokazatelji stabilni.

Naglasila je da se zaista vidi kraj epidemije, ali da treba da budemo strpljivi oprezni, i da je pravo vreme da damo sve od sebe. Ističe da optimisti broje do kraja u danima, a ona broji u nedeljama. Dr Kon se nadovezao:

- Svakako će doći do popuštanja mera, kako će ići... Oni koji su sve vreme trpeli izolaciju, mislim da neka popuštanja prvo treba prema njima preduzeti. Ali, moramo racionalno da popuštamo mere i neke mere da ukidamo. Poslednja mera po meni: otvaranje škola - rekao je Kon.