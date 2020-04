ŠIRENJE KORONAVIRUSA JE USPORENO! Dr Stevanović saopštio lepe vesti o epidemiji koronavirusa u Srbiji, a onda izneo i OZBILJNO UPOZORENJE

Direktor Infektivne klinike ističe da dosadašnji broj obolelih jasno govori da mere koje je uvela Vlada Srbije daju svoj efekat.

Dr Goran Stevanović, direktor Infektivne klinike kaže da današnji presek stanja sa koronavirusom u Srbiji pokazuje da mere daju svoj efekat i da je širenje virusa usporeno.

- Očekvali smo povećanje broja obolelih jer je povećan i broj testiranih, ali su među ovim ciframa i oni koji su u fazi kliničkog izlečenja i retestirani pacijenti koje pripremamo za odlazak kući. Cifre su nam zasad dobre i jedino što je važno jeste da ne smemo da se opuštamo – kaže za Pink dr Stevanović.

Kada je reč o 146 ljudi na respiratorima, on kaže da su to najteži bolesnici, kojima je život neposredno udrožen i kojima je svaki sekund borba za život.

- Radimo sve što možemo im pomognemo i da preguraju najteže krize. Prosečno vreme koje ovakvi pacijenti provode na veštačkoj ventilaciji, po svetskim iskustvima, može da traje i duže od 6 nedelja – kaže on.

"Cela Srbija je žarišn područje"

Kada je reč o novim žarištima, dr Stevanović kaže da je cela naša zemlja žarišno područje.

- Svakoga dana ćemo ponegde imati veći broj obolelih i to i očekujemo. Na vreme beležimo porast broja obolelih, beležimo ih i pratimo. Jedino što je moglo da unese zabunu jeste povećan broj prijema pacijenata u Opštu bolnicu u Pančevu, koja je postala još jedan Kovid centar. U nju je primljeno više od 140 bolesnika na dalje lečenje, a najmanji broj njih je iz regiona Pančeva – objašnjava dr Stevanović za Pink.

"Uspešno pratimo trag zaraze"

Govoreći o tome da li i dalje pratimo trag zaraze, dr Stevanović kaže da je jako važno ispratiti ga, da se to uspešno radi i da epidemiološke službe ulažu maksimalne napore da prate tragove infekcije.

- Na ovaj način radimo preventivno istraživanje kontakata – kaže dr Stevanović.

Kada je reč o domovima za stare, Stevanović kaže da je od samog početka isticano da su najstariji i najugroženiji.

Preduzete su sve mere kako bi se sprečio ulazak infekcije u domove za stara lica, nažalost, desilo se da su pojedini korisnici i radnici zaraženi, a detaljne podatke izneli smo na konferenciji za štampu. Nastavljamo da ulažemo maksimalne napore da koronavirus ne uđe u domove, a oni koji su zaraženi, nalaze se na bolničkom lečenju. Uvedene su i mere izolacije i daljeg epidemiološkog nadzora i praćenja.

"Deca imaju lakše forme bolesti, ali du dobri prenosioci zaraze"

Govoreći o zaraženoj deci, ističe da ona obolevaju od lakših oblika bolesti, a da su pojedinačni slučajevi kada deca imaju težu formu bolesti.

- To je ono što je dobro u celoj ovoj situaciji. Deca su dobar prenosilac na osetljiviji deo populacije. U svakom slučaju, i ovde se moraju poštovati propisane mere, jer nas to u ovom trenutku čuva – kaže on.

"Preventivni lek ne postoji"

Kada je reč o lečenju, on kaže da preventivni lekovi ne postoje.

- Jedini preventivni lek je vakcina koja u ovom trenutku nije dostupna za Kovid-19. Dakle, jedino što može da nas sačuva jeste mera distanciranja – kaže dr Stevanović.