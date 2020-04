"TAKVO PONAŠANJE VODI U SMRT VIŠE DESETINA LJUDI" Epidemiolog Kon: Ovakav slučaj NE SME DA SE PONOVI

Epidemiolog dr Predrag Kon je uveren da će Srbija "zaustaviti ovu neman".

Epidemiolog dr Predrag Kon kaže da je prodor virusa Covid 19 u Gerontološki centar u Nišu sa 140 pozitivnih korisnika od 256 je veliki udar ne samo na ovaj centar već i na čitav zdravstveni sistem.

- To je skoro nemoguće absorbovati bez posledica. No... Šta je tu je. Moramo se dalje braniti. Da se nije dogodilo imali bi i dalje broj zaraženih, koji bi bio prihvatljiv (280) - naveo je Kon na svom Fejsbuk profilu.

Još jednom... Virus je našao put

- Ne sme da se ponovi. Mislim da neće. Taman kada počneš da veruješ da su svi razumeli šta je to što radimo, razočara me potpuno detinjasto ponašanje onih koji bi trebalo da budu najodgovorniji... To je ponašanje koje vodi u smrt više desetina ljudi. Ipak mi idemo dalje. Zaustavićemo ovu neman - naveo je Kon.

Svih 140 korisnika i četvoro zaposlenih iz Gerontološkog centra u Nišu, koji su inficirani virusom korona, evakuisani su i smešteni u Niškom Kliničkom centru.

Medicinski radnici u zaštitnim odelima su sva starija lica, koja su na testiranju označena pozitivno na korona virus, sanitetskim vozilima prevezli danas popodne, od oko 16.30, do Kliničkog centra u Nišu.

Direktor Gerontološkog centra M.S. je priveden i određen mu je pritvor od 48 sati.