KON: Duboko me je pogodila molba sinoda SPC! Osetio sam podršku predsednika Vučića i to svi treba da znaju

Epidemiolog Predrag Kon rekao je na današnjoj konfereniciji za novinare da je svestan politizacije cele situacije, ali nagšava da je osetio podršku predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

- Ja sam na svom Fejsbuk nalogu napisao jednu poruku nakon što sam bio izložen ozbiljnim kritikama, koje nisu bile samo kritike na mene, nego i na ukupan rad moj i stručnog tima. Napisao sam da zaista treba da preuzme neko ko to može da radi. Jer taj nivo bezobrazluka je prevazišao ono što bi se moglo prihvatiti. To je jedna strana te priče. Napisao sam to na Fejsbuku koji nije za javnost. Pored toga me je pogodila molba SPC o kojoj ćemo još pričati zato što potpuno negira sve ono što je dosadašnji pokušaj da se spase život. Shvatajući da do te mere ima nerazumevanja u javnosti, ja sam shvatio da treba da se sklonim - istakao je dr Predrag Kon i dodao da je bio na razgovoru kod predsednika i premijerke.

- Duboko me je pogodila molba sinoda SPC, zato što na neki način negira što je dosadašnji pokušaj što je dosadašnji život osetio sam poruku da treba da se sklonim, isptičao je Kon.