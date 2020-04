Sunčan i topao dan je pred nama - temperatura do 27 stepeni! U narednih sedam dana NOVO ZAHLAĐENJE!

U Srbiji će danas preovlađivati sunčano i veoma toplo vreme, ponegde uz malu i umerenu oblačnost.

Vetar slab promenljiv. Jutarnja temperatura od 4 do 12 C, najviša dnevna od 23 do 27 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

I u Beogradu će preovlađivati sunčano i veoma toplo vreme, povremeno uz malu i umerenu oblacnost. Vetar će biti slab promenljiv. Jutarnja temperatura oko 12 C, najvisa dnevna oko 26 C.

Izgledi vremena u Srbiji u narednih sedam dana - do 25. aprila:

U nedelju promenljivo oblačno i toplo, u drugom delu dana mestimično sa kišom, lokalnim pljuskovima, grmljavinom i pojacanim severnim vetrom i to najpre u Vojvodini.

Zatim svežije, u većini mesta suvo sa dužim sunčanim intervalima, samo početkom sedmice u južnim predelima uz vise oblačnosti mestimicno sa kišom, na visokim planinama sa snegom.