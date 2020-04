EPIDEMIOLOG KON OTKRIO KADA SE UKIDA POLICIJSKI ČAS: Znam da vam je svega preko glave i ja to razumem...

Koronavirus u Srbiji definitivno usporava, a u narednim danima to će pokazati i brojke, ističe epidemiolog.

Epidemiolog Predrag Kon rekao je jutros da koronavirus u Srbiji usporava i da će to u narednim danima pokazati i brojke, najavljujući ublažavanje nekih mera posle Vaskrsa, posebno za najstarije.

On je rekao da se u Srbiji sada testira mnogo više ljudi nego ranije, a samo juče ih je bilo više od 3.000.

- Kod letaliteta praktično otkrivamo koliki je broj umrlih od pozitivnih, dakle dokazano obolelih. Ali taj broj nije potpuno pouzdan, jer mi ne znamo koliko postoji neotkrivenih koji su bili bolesni. Tek kad otkijemo taj podatak, moći ćemo doći do stvarnog podatka koliko je umrlih od svih obolelih. Te podatke trenutno nema nijedna zemlja sveta - rekao je on.

Kon je objasnio da je broj umrlih na 100.000 stanovnika mortalitet i da se ti brojevi mogu upoređivati.

Na pitanje zašto po brojkama u Srbiji umiru više mlađi ljudi nego u svetu, Kon je pojasnio da je to zbog uvedene mere da stariji od 65 godina ne izlaze napolje, a da će ta mera biti ublažena.

- To će svakako biti posle Uskrsa. Znamo da je ta jednomesečna zatvorenost može da počne negativno da utiče na njih. Potrebno je da se relaksiraju te mere. Oni su prvi koji moraju da dobiju mogućnost da prošetaju. Do 300 metara od kuće u periodu od pola sata, tri puta nedeljo. Da li će biti više, to zavisi od daljih dogovora u Kriznom štabu - rekao je on.

Kada je reč o policijskom času, Kon je rekao da njegovo ukidanje zavisi od podataka koje budemo dobijali u narednim danima.

- Čim se bude otvorio vikend, svi će istrčati napolje. Mi to sve znamo, jako je bitno da nivo virusa bude toliko nizak da to neće dovesti do njegovog novog buđenja i talasa - rekao je Kon.

Govoreći o vremenu posle virusa, Kon je rekao da svakako svet neće biti isti.

- Jednostavno svi ćemo živeti sa koronavirusom, moraju se prihvatiti neki rizici koji postoje. Svesni tih rizika, moramo podeliti različite načine ponašanja, pogotovo prema starijima - rekao je Kon.

On je najavio da će videti da što pre moguće uvede normalizaciju života.

- Ljudima je već sada svega preko glave i ja to razumem. Biće puno nestrpljenja. Ovo je borba čitavog naroda ove zemlje protiv virusa - zaključio je Kon.

Ističe da oseća ozbiljnu podršku vlasti i posebno je obradovan porukom srpskog patrijarha Irineja.

- Mislim da je ta poruka i taj praznik nešto što je potpuno ujedinilo čitav narod ove zemlje. Sada sa velikim optimizmom idemo dalje. Ovo ćemo pobediti, to je sigurno. Uništićemo ovu neman i vratićemo se normalnom životu - poručio je Kon.