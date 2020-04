Gojković: Penzioneri će moći u šetnju tri puta nedeljno, pijace od sutra počinju da rade! Policijski čas za 1. maj zavisi od ponašanja građana

Doktor Zoran Gojković, rekao je da je u Srbiji do 15 sati registrovano 6.630 slučajeva kovid infekcije.

-Od poslednjeg izveštaja pozitivno je 312, trenutno je na respiratorima 108 pacijenata. U poslednja 24 sata preminule su tri osobe, dve muškom i jedna ženskog pola - rekao je dr Gojković i rekao je da je ukupno preminulo 125 osoba.

O UBLAŽAVANJU MERA

Kako kaže, na današnjoj sednici donete su odluke u vezi sa ublažavanjem određenih mera u vezi sa sprečavanjem širenja virusa.

-Mere počinju od sutra i njima se precizira da građani stariji od 65 godina mogu da napuštaju domove utorkom, petkom i nedeljom, po pola sata najviše 600 metara od mesta stanovanja. I to od 18 časova do 1 sat iza ponoći - rekao je dr Gojković.

Kako kaže, svi ostali građani od 18 časova neće moći da izlaze, jer će tada počinjati policijski čas.

Dodaje da je od utorka dozvoljen rad poslovnica iz pružanja usluga poput vulkanizera, obućara, krojača, škola za obuku vozača, kao i trgovine na malo.

Takođe, zelene pijace na otvorenom i zatvorenom ponovo se otvaraju, dodaje i ističe da se pozivaju i iz nisko i visoko gradnje da od sutra krenu da rade.

On ističe da su poslodavci dužni da obezbede zaštitna sredstva i da se poštuju socijalne distance.

-Ne postoji mogućnost da se nastavi sa radom u objektima gde se podrazumeva okupljanje velikog broja ljudi, kao što su tržni centri, ali ni za delatnosti u kojima je neophodan bliski fizički kontakt kao što su teretane, frizerski saloni i slično - rekao je dr Gojković.

Kako kaže, Vlada Srbije je odobrila donaciju RS od 5 hiljada testova.

Dodaje da svi moraju da se pridržavaju svih mera jer je, kako kaže, to jedini način da pobedimo ovu zaraznu bolest.

BOLNICA U PANČEVU DOBILA JOŠ 5 RESPIRATORA

Dr Slobodan Ovuka, direktor bolnice u Pančevu, rekao je da je danas u Pančevu 159 pacijenata od kojih je dvoje na respiratoru.

-Danas smo dobili još 5 respiratora koji ostaju kod nas u bolnici trajno i olakšaće nam posao i u budućnosti - rekao je dr Ovuka i dodao da nema ni jednog obolelog zdravstvenog radnika u Pančevu.

Ističe da su svi prošli edukacije o korišćenju zaštitne opreme i dodaje da su zadovoljni trenutnim stanjem

-Nema opuštanja dok i poslednji pacijent ne ode svojoj kući - rekao je dr Ovuka.

O RADU VRTIĆA

Na pitanje o radu vrtića, dr Gojković je rekao da se posebno vodi računa o najlmlađima.

-Krizni štab redovno analizira epidemiološki sliku i od svega toga će zavisiti dalji postupci. Za sada je prerano otvarati vrtiće i još uvek će i školska deca i u vrtićima ostati kod kuće. Neće još počinjati sa radom - rekao je dr Gojković.

On dodaje da će dalje mere zavisiti od onoga kako ćemo se ponašati u sledeće dve nedelje.

-Odlučili smo da se krene sutra sa olakšavanjem mera, ali moraju građani da budu svesni ukoliko bude bilo kakvog odstupanja od naših procena i ušli u problem vezan za mere koje se preduzimaju, moraćemo ponovo da stegnemo mere. Sve ovo isključivo na dalje zavisi od nas - rekao je dr Gojković.

Načelnica Infektivne klinike KC Vojvodina Vesna Turkulov je rekla da ne može da se kaže da li virus može da opstane u vodenom medijumu.

NOVINARI OD SUTRA OPET NA KONFERENCIJAMA NA OTVORENOM

Dr Gojković je rekao da novinarska pitanja nisu bila razlog za zabranu dolaska na konferencije, i dodaje da i dalje imamo pitanja svih televizija, portala bez izuzetaka.

-Problem je bila šesta nedelja i u njoj se očekivao najveći broj inficiranih pacijenata i da će nakon toga doći do pada broja obolelih. Ono što je bitno, jeste da je cela stvar u vezi sa konferencijama za štampu bez prisustva novinara, upravo organizovana zbog zaštite zdravlja - rekao je dr Gojković i dodao da je puno novinara koji su prisustvovali konferencijama bilo pozitivno na virus.

Dodaje da imamo pad broja obolelih i da će od sutra na otvorenom prostoru svi mediji moći da prisustvuju događajima.

-Kada je u pitanju zatvoren prostor, mi ćemo izaći u susret svima i moraćemo da ograničimo broj novinara i ekipa koje se nalaze u ovoj sali - rekao je dr Gojković.

Kako kaže, svi novinari koji rade na televizijama i agencijama, a u sredu novinari sa portala i štampanih medija mogu da prisustvuju konferencijama.

On ističe da se mere donose na osnovu edipemioloških kriterijuma kao i da imamo pad u broju obolelih u poslednjih nekoliko dana.

-U ovom trenutku imamo veći broj otpusta nego što imamo prijema i to već pet dana konstantno. I u ovom trenutku i to je jedan od razloga što želimo da relaksiramo mere, ali to ne znači ništa ukoliko se brojevi ponovo povećaju vratićemo teže mere - rekao je dr Gojković i dodao da se krenulo sa brzim testovima kako bi stekli realniju sliku i procenu trenutne situacije u populaciji.

Doktorka Turkulov ističe da nikada nije bilo neštašice hlorokina, i dodaje da je nema ni sada.

Dr Gojković je rekao da Galenika već ozbiljne količine hlorokina proizvodi ali da se on ne može davati preventivno već u strogo određenim indikacijama.

POLICIJSKI ČAS ZA 1. MAJ ZAVISI OD PONAŠANJA GRAĐANA

Kada je sledeći vikend u pitanju, dr Gojković je rekao da će se pratiti ponašanje građana i broj obolelih i da će se u zavisnosti od toga donositi mere za vikend ali i za sledeći period u celini.

Doktor je ponovio da je od sutra dozvoljen rad prodavcima iz pružanja usluga gde postoji manji bez kontaktni deo između zaposlenih i građanja.

Ističe da je za ove odluke bilo merodavno to što opada broj obolelih, što je zdravstveni sistem na nogama, i možemo da relaksiranije ulazimo u sedmu nedelju epidemije, dodajući da svako iskakanje iz mera koje su sprovođene može promeniti epidemiološku sliku.

Kada su u pitanju studentski domovi, rekao je da je jedan deo domova u pripremi za eventualnu popunu zdravstvenih ustanova.

-Mali broj je uključen u potporu zdravstvenom sistemu. Za sada nema vraćanja studenata na fakultet, tako da ni domovi nisu nešto što je neophodno - rekao je dr Gojković.

KC VOJVODINE IMA VIŠE OTPUŠTENIH PACIJENATA, NEGO ONIH NA LEČENJU

Turkulov je rekla da u KC Vojvodine danas po prvi put ima više otpuštenih nego što su na lečenju.

-U ovom trenutku je 97 na lečenju, a 99 je izlečeno. Upravo svi pacijenti koji su preležali infekciju posle nekog perioda stvaraju antitela i mogu potencijalno biti donori plazme u terapijske svrhe - rekla je Turkulov.

Kako kaže, vrši se prikupljanje podataka od izlečenih kako bi mogla plazma da se iskoristi u terapijske svrhe.

O BRZIM TESTOVIMA

Dr Gojković je rekao da postoje stroge indikacije za testiranje i da sve zahteva ozbiljnu stručnu kompentenciju.

-Brzi testovi su testovi koji imaju znatno veću specifičnost i senzitivnost, ali to su testovi kojima se utvrđuje prisustvo antitela u krvi. Krenuli smo sa testiranjem brzim testovima iz venske krvi i određuje se da li u toj krvi postoji antitelo na koronavirus. Ukoliko postoje, znamo da je osoba ili inficirana ili da je preležala ovu infekciju - rekao je dr Gojković i dodao da se ta antitela pokazuju oko 5 do 7 dana, kao i da će oni najviše pomoći da se vidi koliki je imunutet populacije na koronu.

-Ono što je bitno jeste da sada sve zavisi od nas i na koji način ćemo pokušati da u sledećem periodu budemo maksimalno odgovorni i strpljivi, kao i da u tom delu silaska krive nemamo iskakanja i povećanje broja obolelih, jer ćemo u tom slučaju morati da se vratimo na ono što smo imali do sada - rekao je dr Gojković.

Dr Turkulov je rekla da je ono vreme kada se očekuju komplikacije jeste ono vreme nakon nedelju dana.

-Testovi su se ponavljali pred planirali otpust ali su pacijenti morali biti klinički dobro. I stav je bio da se otpuštaju nakon dva negativna testa, ali moguće je da jedan test bude negativan a sledeći pozitivan, što ne značli da je virus još uvek prisuta, ali su pacijenti ipak poslati u kućnu izolaciju, nakon čega bi se ponovo testirala - rekla je dr Turkulov.

Ističe da je samo pomereno drugo testiranje.

Dr Gojković je rekao da lekarska profesija ne poznaje ni veru ni nacionalnost, ni rasu, ni pol, dodaje je da je Srbija humana država, komentarišući to što su u Prištini bacili 1.000 testova za testiranja na kovid poklonjenih od Srbije.

On je podsetio na humanost Srbije u dosadašnjim ratovima, kao i na to da su mnoge zemlje na svetu toga svesne.

-Na ulazu Crvenog krsta u Ženevi stoji naslov da budu humani kao što je to Srbija - rekao je dr Gojković.