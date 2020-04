NESTOROVIĆ ZA PINK: Epidemija u Srbiji se gasi! Imali smo najstrože i najbrže mere, odmah posle Danske

Prema svim parametrima spadamo u najuspešnije zemlje. Ukoliko se virus na jesen vrati, neće biti ista situacija jer nam više nije nepoznanica, a veliki broj ljudi je stekao imunitet, rekao je dr Nestorović za TV Pink.

Prema poslednjim podacima, sa jučerašnjeg preseka stanja kriznog štaba za suzbijanje epidemije COVID-19, u Srbiji je zaraženo 7.276 ljudi, a preminulo 139.

Dr Branimir Nestorović načelnik Odeljenja za pulmologiju i alergologiju Univerzitetske dečje bolnice u Tiršovoj rekao je za Novo jutro TV Pink da Srbija polako ulazi u fazu gašenja epidemije.

-Prognoze su dobre, ušli su u fazu gašenja epdiemije. Posotoji indeks zaraznosti, to je zapravo koliko jedan čovek na početku zarazi ljude, taj indeks je na početku bio 2.2 do 2,5 čoveka. U Italiji je jedan čovek mogao da zarazi još petoro ljudi. Kod nas je sada tajkoificijent ispod jedan. Po svim parametrima spadamo u najuspešnije zemlje –rekao je Nestorović, dodajući da jesu mere bile ozbiljne ali je to, kaže, bio jedini način da se epidemija suzbije.

- Nismo mogli drugačije sem da imamo čvrste mere. Kada pogledate druge zemlje stalno citiraju Šveđane kako je ostala otovrena. Postoji prisutp da ostavite zemlju otovorenu, da učinite da vam umre veliki broj ljudi. Mislim da to nije rešenje. Mi smo želeli ovaj način, pokazalo se da smo u pravu i evo, epidemija se polako gasi – rekao je dr Nestorović.

Podsetio je na ekces u Nišu kada je epidemija ušla u starački dom, ali naglasio da je dobra stvar u ovoj situaciji to što se to nije dogodilo na početku edpidemije.

-Desilo se to kada je epidemija počela da se smiruje. Imate neka žarišta u Srbiji koja su se ugasila. Imali smo u jednom trenutku 40 odsto pozitivnih testova od ukupnog broja testiranih, sada je taj broj oko šest odsto – rekao je Nestorović.

Kaže da ukoliko se desi da se virus na jesen javi, to neće biti istim intezitetom, pre svega što ima jačanja kolektivnog imuninetata ali i to da ova bolest više nije nepoznanica čitavom svetu.

-Preko leta će nestati, ali pitanje je šta će se desiti na jesen. Ako se vrati na jesen, neće biti ovakve situacije. Oni koji su preležali imaju jak imunitet sada, a i sam virus će biti slab. Svakako će biti rizičan za stariju populaciju, dok za mlade neće biti velika opasnost. Ogroman broj ljudi inače nema simptome a preleži virus. Sada, pored Kine imamo i iskustva iz Amerike i Evrope – dodao je Nestorović.

Kaže da se Srbija vodila kineskim scenarijom, i to je dalo rezultate.

-Imali smo najstrože i najbrže mere, odmah posle Danske – rekao je dr Nestorović.