DR KON ZA PINK: Imperativ je VRAĆANJE ŽIVOTA U NORMALU! Zdravstveni sistem mora da se vrati na regularni način rada, kao i škole i vrtići

Epidemiolog dr Predrag Kon rekao je za Nacionalni dnevnik TV Pink da je važno da se život polako vraća u normalu, ali je naglasio da je i dalje nepohnodno odgovorno ponašanje građana. Kako kaže, jedino na taj način je moguće uticati da se ne dogodi drugi talas epidemije COVID-19.

-Zdravstveni sistem mora da se vrati na regulran način rada. Onako kako je sada ne može da opstane dugo. Tu mislim da počnu da se rade intervencije, dijagnoze i sve ostalo u zdravstvu što nema veze sa kronom. Sada je imperativ vraćanje u život. Takođe, škole i vrtići mora da nastave sa radom. Mi to mora da uradimo, i sada treba da budemo najracionalniji koliko je to moguće – rekao je dr Kon za TV Pink.

Srbija se nalazi u osmoj nedelji, a pokazalo se da većina novih pacijenata je bez težihsimptoma koronavirusa, i to bi, kaže dr Kon, mogao da bude indirektni pokazatelj da virus slabu.

-Mi ne možemo da tvrdimo da virus slabi, utisak je da je to tako. Pratimo kako seljudi zaraze i koji su simptomi, i to opada. Skupa to znači da se polako gasi ova situacija – smatra dr Kon.

Kaže da tek istraživanja koja treba da se obave u Srbiji ali i svetu će tek dati odgovorena sva pitanja koja muče stručnu javnost.

Poruke iz sveta su kontradikotrne. Sve ćemo da znamo nakon istraživanja. Treba da znamo koliko nas ima antitela za koronu i kakav je kolektivni imunitet. Sve treba dase potvrdi kroz istražvanja, a pre svega koliki broj radno sposobnih ljudi imaantitela, i da tek onda određujemo šta i kako će biti dalje – smatra dr Kon.

O drugom talasu, koji se najavljuje, dr Kon kaže je dovolno da većina stanovništva imaantitela, i da se onda sa sigurnošću zna da neće biti nove epidemije.

-Čitao sam da je dovoljno da pola populacije ima antitetela, onda virus nema snagu daizazove epidemiju. Sve će da se zna kada se urade istražvanja, ne samo kod nas,već i u svetu. Međutim, i njih je teško upoređivati – smatra on.

Kaže da nije slučajno kada SZO kaže da smo na početku pandemije, jer iza toga stoji mnogo premišljanja I analiza. Kon kaže da građani mora da se ponašaju tako da svibudu spremni.

-Ako seda popustimo, može da se desi i drugi talas na leto. Daleko je verovatnije je daće nam se vratiti na jesen. Kada je grip u pitanju, mi smo ga očekviali u septembru, on je došao u novembru – objašnjava dr Kon.

Stotinu puta je veća frekvencija kontakata tokom šetnje nego u teretanama

Kaže da je svestan da ljudi očekuju da izađu napolje i da razume komentare vezano daparalelni policijski čas sa jedne, i otvranja salona, teretana i radnji sa druge strane. Kako kaže, važno je sagledati celokupnu sliku.

-Ovde se sve shvata kontradikorno, pojedinac ima pravo da tako razmišlja, ali ne gleda ceo slučaj. Na sastanku smo pričali da teretane ne mogu da krenu sa radom bezrizika. Koja je alternativa da teretane ne rade, onda bi morale da se zatvore zauvek. Deset kvadratih metara tamo mora da bude razlika između ljudi, dezinfekcija je važna, svako mora da ima svoj peškir, da se nakon korišćenja sprava uradi dezinfekcija. Rizik i dalje postoji i toga smo svesni – kaže dr Kon.

Što se parkova tiče, dr Kon kaže da i to ne treba shvatiti olako.

-Šta će da se desi kada svi izađu u centar grada, idu u parkove, mislite li da će svi danose maske? – pita se dr Kon, dodajući da je i dalje najbolji način zaštite socijana distance.