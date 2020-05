Vučević: Mere u gradskom prevozu se poštuju, zdravstvenim radnicima posebne linije još neko vreme

Novi Sad i Kragujevac su gradovi u kojima je prvo pušten u rad gradski saobraćaj i iskustvo u ova dva dana pokazuje da sve ide onako kako smo predvideli, mere se poštuju, izjavio je Miloš Vučević, gradonačelnik Novog Sada.

- Ključno je da u prva dva dana nije bilo kršenja novih propisa, a evidentno je da bio i manji broj putnika u autobusima. Nije bilo situacije da su putnici bili zamoljeni da sačekaju naredni autobus. Može se zaključiti da i dalje postoji rezerva kod građana da se koristi gradski prevoz, ali očekujem da će on svakako biti veći u narednim dana kako se ljudi budu vraćali na posao. Prevoz mogu koristiti samo oni koji imaju pokaznu kartu, a od ponedeljka i roditelji sa decom koji će krenuti u vrtiće. Prevoz je već rasterećen jer nema đaka, studentata najstarijih koji su i najbrojniji korisnici gradskog prevoza. Jutros sam dobio izveštaje da su prigradske linije živnule - rekao je Vučević i naglasio da se zdravstveni radnici u Novom Sadu i dalje voziti po posebnim uslovima kako bi bili zaštićeni od ostastka stanovništva.

Na pitanje kakva je situacija sa firmama koje rade u Novom Sadu, Vučević odgovara da strane kopanije koje posluju u sklopu velikih korporacija gotovo da nisu radile tokom vanrednog stanja.

Odluka o Egzitu još nije doneta, u ovom trenutku nema mogućnosti za održavanje

- S jedne strane insistira se da se poštuju sve mere izolacije, dok s druge strane kako da se radujete kada se firme zatvaraju. Vraćaju se polako, ali one zavise pre svega od nemčkih i švedskih naručilaca - naveo je on.

Prvi čovek Novog Sada još jednom ponovio da u ovom trenutku ne vidi mogućnost za održavanje festival Egzit, ali da konačna odluka još nije doneta.

- Odluka o održavanju Egzita pre svega zavisi od odluke lekara kao i svega drugog. Odluka o održavanju, promeni termina još nije doneta, ali moramo biti strpljivi. Situacija je nepredvidima, granice su i dalje zatvorene, ne znamo šta će biti u julu i avgustu, da li će biti neke vrste imunoloških pasoša, to je sve u ovom trenutku nepoznanica jasan je Vučević, koji napominje da je u ovom trenutku mnogo važnije da su proradile pijace, gradski prevoz, te da se život polako vraća u normalu - rekao je Vučević.

Do desetoro dece i grupama, građani u 99 odsto slučajeva bili disciplinovani

On je napomenuo da će vrtići i produženi boravci za decu do 12 godina biti otvoreni samo za decu čiji roditelji moraju da rade, i da će to biti grupe sa maksimalno biti desetoro dece.

Vučević je naglasio da uvek ima neodgovornih ljudi, ali ističe da je svega jedan posto onih koji mere nisu poštovali, a da je 99 odsto bilo disciplinovano.

U Novom Sadu od 118 testiranih samo jedan zaražen

Što se tiče epidemiološke siticaije u Novom Sadu, Vučević je naglasio da je ona dobra, ali da i dalje imaju pozitvninih.

- Činjenica je da smo u Novom Sadu neke mere uveli ranije i radikalnije što i se pokazalo kao dobro. Virus nije nestao, ali pokazatelji jesu ohrabrujući - naglasio je Vučević.