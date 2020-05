"NE MOGU DA PREĆUTIM!" DR KON ODGOVORIO NESTOROVIĆU: Evo kako je reagovao na savet da svi treba da se zarazimo koronom

Epidemiolog Predrag Kon odgovorio je kolegi iz Kriznog štaba pulmologu Branimiru Nestoroviću.

Epidemiolog dr Predrag Kon objasnio je jutros u kojim situacijama bi pojedinac mogao da bude kažnjen sa 50.000 do 150.000 dinara, koliko će iznositi maksimalna kazna za one koji krše mere propisane Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti o kom se govorilo juče.

- Kazna za pojedinca bi mogla da bude izrečena ako namerno izazove zaražavanje, ako namerno neće da poštuje propise. Ako neko namerno pokušava da sedne u kafiću na mesto koje je zabranjeno... Takođe, kažnjavanje bi bilo kad bi neko izbegavao da se testira, da sprovodi izolaciju ako je pozitivan - objasnio je dr Kon.

Mere posebno važne u prevozu

Kako je dodao, u ovoj situaciji je najznačajnije da obezbedimo sprovođenje mera distanciranja, prvenstveno u gradskom saobraćaju, kad je Beograd u pitanju, jer je prevoz mesto gde ljudi mogu da se zaraze.

- Sve što je bilo obavezno, sada je prebačeno na preporuke, to ne znači da one nisu obavezujuće, posebno za one koji su najosetljiviji. Za njih su obavezujuće, u njihovoj svesti to treba da bude tako. Neke striktne zabrane više nema, prešlo se na ličnu odgovornost - objasnio je dr Kon.

- Ta mera je doneta kada je procent zaražavanja spao na ispod dva posto - istakao je epidemiolog.

Kako je naveo, mogućnost da se pojavi novo žarište svakako postoji.

Viđanje baka i deka sa unucima je rizično

- Opuštanje je s jedne strane dobro. Preterano opuštanje nije dobro. U tom međuprostoru moramo da se krećemo. Treba i dalje pokušavati da se spreči ulazak virusa u geronotološke centre da ne bismo sve upropastili pred kraj. Nikada niko nije sprečavao viđanja baka i deka sa unucima, samo je kontakt taj koji je rizičan. Ovo je dinamična stvar, testovi su jasni pokazatelji cirkulacije virusa - rekao je dr Kon.

- Kada danima budemo saopštavali da je broj zaraženih nula, onda ćemo znati da je rizik prestao. Deca kad su manja nose virus bez ikakvog problema, zato insistiramo na tome da ih bake i deke ne čuvaju. Ipak, niko više ne može da zabrani nikome ništa - poručuje epidemiolog.

On je i prognozirao kakvo nas stanje očekuje sledećeg meseca.

- Nadam se, čak sam i ubeđen da u junu neće biti virusa. Ipak, pojedinačno je moguće otkriti virus i sredinom leta - naveo je dr Kon.

O Nestoroviću

Epidemiolog dr Predrag Kon prokomentarisao je i mišljenje dr Branimira Nestorovića da svi treba da izađemo napolje i da se zarazimo korona virusom.

- Ja sam epidemiolog, moj poziv mi to ne omogućuje - objasnio je Kon razlog zbog kog nije mogao da se saglasi sa mišljenjem pulmologa Nestorovića.

- Moja ideologija je epidemiologija. Ne mogu to da prećutim jer je to tako saopšteno. Da nije, ne bih o tome ni morao da pričam - zaključio je dr Kon.