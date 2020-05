SRBIJU OČEKUJE VRAĆANJE RESTRIKTIVNIH MERA? Da li će do toga doći zavisi od JEDNE BROJKE! Sve će biti jasnije OD PONEDELJKA

Mnogi se i dalje ponašaju kao da je epidemija iza nas...

Sve glasnije se priča o tome da u Srbiji mogu da se vrate neke restriktivne epidemiološke mere, jer iako je vandredno stanje ukinuto, korona je i dalje tu, a mnogi građani se ponašaju kao da je epidemija iza nas. Ipak, sve će biti jasnije od ponedeljka kada naročito treba obratiti pažnju na procenat novozaraženih.

Stručnjaci ističu da je sada, možda i više nego ranije, važno da primenjujemo sve preporučene mere zaštite. Takođe dodaju da će, ukoliko bude bilo potrebe, doći i do vraćanja ili čak uvođenja nekih novih restriktivnih mera. A sve zavisi od broja novozaraženih.

Premda je poslednjih dana zabeležen pad broja novoobolelih od korona virusa, te su se možda mnogi i opustili, juče je ipak došlo do blagog skoka, i to najviše na jugu zemlje.

- To je negde 1,2, blizu 1,3 odsto. To jeste skok i iskreno da kažem ne iznenađuje me. Ipak, rano je to reći za samo jedan dan, ali treba biti svestan da sve zavisi direktno od nas - rekao je epidemiolog Predrag Kon juče.

Ovo svakao predstavlja blagi porast broja novozaraženih pošto smo pre dva dana, prvi put od početka epidemije korona virusa u našoj zemlji, imali manje od jednog procenta obolelih u odnosu na broj testiranih - 0,98%.

Međutim, danas beležimo ponovo pad u ondosu na jučerašnjih skoro 1,3 odsto - taj procenat danas izosti 1,09.

Važan pokazatelj od sledeće nedelje

Ipak, razloga za opuštanje nema, a važan pokazatelj sledi od ponedeljka.

Naime, tada će biti jasno da li je popuštanje mera za Đruđevdan, kada su kontakti bili izraženiji, uticalo na širenje virusa i i u kojoj meri. Osim toga, prošle nedelje imali smo i porteste ispred Skupštine Srbije, za koje stručnjaci takođe kažu da može da doprinese pogoršanju brojki.

Preko dva ili tri odsto, znak za uzbunu

Iako virus korona polako jenjava u našoj zemlji, sporadična žarišta u manjim sredinama i dalje se poljavljuju. I dok je Leskovac trenutno najveće žarište u Srbiji, nove slučajeve virusa takođe beleže Vlasotince i Tutin.

- Ako bi se taj procenta novozaraženih podiglo na preko dva odsto, ili i tri odsto, onda bi to postalo nužno. Mi ne smemo dozvoliti da ponovo krene porast - ističe Kon.

Prva nova mera - obavezne maske ili kazna

U tom slučaju, jedna od prvih mera o kojoj se razmišlja, jeste obavezno nošenje maski, a za njeno kršenje, građani bi morali da izdvoje i do 20.000 dinara.

Kako je epidemiolog dr Zoran Radovanović objasnio, "svima onima koji ne bi imali masku komunalna policija će pisati kazne i za njih će biti nadležan sudija za prekršaje".

Maske bi, ukoliko se ova mera uvede, morale da se nose i u kafićima, tržnim centrima, poštama, bankama, prodavnicama, gradskom prevozu, kao i na velikim skupovima koji se organizuju napolju.

Prema rečima stručnjaka uopšte nije nerealno donošenje ovakve mere, kakva je već zaživela u nekim zemljama.

- Velike su šanse da se ova mera usvoji, jer su se građani mnogo opustili nakon ukidanja vanrednog stanja i dosta njih ne poštuje mere. Ljudi se okupljaju, ne poštuju distancu, ne nose zaštitnu opremu. A to nas sve vodi ka većem broju obolelih i riziku da se delovanje virusa pojača - dodao je dr Radovanović.

O (ne)nošenju maski pre nekoliko dana je govorio i dr Predrag Kon.

- Ono što mene zabrinjava je ono što ne može u potpunosti da se kontroliše. Oslonili smo se na distancu, nismo uveli obavezne maske jer nema naučnog osnova za to u spoljnom prostoru. Možda je, ipak, neophodno da imamo obavezno nošenje maske u zatvorenom prostoru - rekao je dr Predrag Kon.

Čak je uvek optimistčni prof. dr Branimir Nestorović, pulmolog iz Univerzitetske dečje bolnice Tiršova rekao kako su se "svi mnogo opustili i ne poštuju mere zaštite iako su pre samo nedelju dana bili prestravljeni".

S druge strane prof. dr Darija Kisić Tepavčević, epidemiolog i zamenica direktora Instituta za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut", nije saglasna sa njim kada je nepoštovanje mera u pitanju.

Ona je podsetila da su postojali razlozi zasnovani na epidemiološkim indikatorima na osnovu kojih je odlučeno da bude ukinuto vanredno stanje i da mere budu ublažene. Ističe kako se u zatvorenim prostorima ljudi ponašaju u skladu sa preporukama, te da sve opšte mere prevencije imaju značaja, ali da je on limitiran i baziran na ličnoj odgovornosti i savesti.

- Nemamo nekog policajca koji će da prati da li neko nosi masku ili ne. Kažnjavanje jeste poslednja instanca - rekla je nedavno dr Kisić Tepavčević..

Infektolog dr Mijomir Pelemiš, podsetio je šta se dogodilo u drugim zemljama koje su relaksirale mere.

- Ako bude naglog porasta inficiranih, moraćemo opet da uvodimo restriktivne mere. Pokazalo se da je većina zemalja koje su relaksirale mere imale porast inficiranih. Ne bismo to voleli, ali očekujemo da će tako biti i kod nas - zaključio je dr Pelemiš.

Kako saznajemo, za sada se ne Štabu nije razmatralo koje bi konkrentno mere mogle da budu preduzete, jer brojke koje pristižu govore da je situacija za sada povoljna, ali da će, ukoliko bude došlo do novog skoka, stvar morati da se menja.