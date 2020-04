VUČIĆ: Mere se donose da bi se sačuvali životi ljudi - Beograd je najveće žarište, najverovatnije će biti uveden policijski čas od petka do ponedeljka

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će za Beograd najverovatnije biti uveden policijski čas od petka do ponedeljka, kao i se nada da će vanredno stanje biti ukinuto za mesec dana.

Vučić je kazao da ne misli da je Srbija daleko ili blizu uvođenja policijskog časa od 24 sata i dodao da to treba da predloži struka.

- Mi ćemo odluku da donesemo, a kakva će ona biti videćemo. Ja prvi izveštaj dobijam u 11 uveče i jako sam uznemiren kada vidim koliko ljudi umre, ali i koliko ljude se zarazi. Život ima prioritet. Ja nemam nikakav problem sa tim šta će ko da kaže - kazao je Vučić i dodao da se sve mere donose da bi se sačuvali životi ljudi.

- Ako mere za čuvanje života nekoga čine uznemirenim, žao mi je zbog toga, ali će život ima prioritet. Život svakog čoveka - rekao je Vučić.

Podsetio da u njegovom slučaju, ni kada je bio premijer, ni danas, ništa nije “umešeno pa obešeno”, odnosno da se suočavao sa brojnim problemima, od ekonomskih, preko poplava, do ovih danas.

- Ne biraju ljudi na ovakve funkcije one koji će da se plaše, već one koji će da donose odluke. Više volim da nas napadaju i kritikuju, ali da to mogu jer smo im šacuvali živote - kazao je Vučić.

Beograd nesumnjivo najveće žarište

Vučić je istakao da su žarišta nastala zbog ljudi koji su se vratili u svoju domovinu.

- Nismo uspeli da izbegnemo određena žarišta. Sve nam je to doneto spolja. Ne možete da krivite te ljude, oni su želeli da se vrate u svoju otadžbinu. Ali neki od njih su znali da su zaraženi, a neki nisu. Danas je nesumljivo Beograd najveće žarište, najveći problem - rekao je Vučić i kazao da prema podacima koje je dobio večeras u Valjevu su bolji procenti, kao i to da je Niš za nijansu mirniji, kao i Ćuprija.

Ne isključujem mogućnost da Beograd bude u karantinu

Govoreći o predlogu epidemiologa Predraga Kona o stavljanju Beograda kao žarišta u karantin, Vučić je rekao da ne bi isključio primenu tog predloga.

- Ne bih isključio primenu predloga doktora Predraga Kona - eventualno stavljanje Beograda kao žarišta u karantin - rekao je Vučić.

Predsednik Vučić je kazao da se svakog dana prate brojevi, procenat testiranih i zaraženih i onih koji dolaze sa simptomima.

- Tu oduku ćemo doneti brzo i efikasno - rekao je Vučić.

Naveo je da ne mora da znači da će ta odluka biti saopštena građanima 48 sati pre nego što bude stupila na snagu.

- Ne mora da bude objavljeno 48 sati ranije, ne mislim da je to bog zna kakav problem, da će da traje dugo - rekao je Vučić.

Upitan koliko dugo bi taj karantin trajao, Vučić je rekao da ne može da govori o odlukama koje još uvek nisu ni donete.

Neće biti moguće porodične proslave Vaskrsa

Na pitanje da li će građani moći da provedu Vaskrs u krugu šire porodice, Vučić je rekao da svakako to neće biti moguće.

Vučić je upitao da li neko misli da ima dovoljno vojnika i policajaca koji će da hapse ljude koji se okupljaju po parkovima ili one koji prave žurke po stanovima i to još objavljuju na društvenim mrežama

Zahvalio je svima koji imaju obavezu da rade i nisu se sakrili u mišju rupu, ali i onima koji su se sakrili jer nemaju obavezu da rade.

Napomenuo je da, ipak, ima i onih koji bi trebalo da rade, a sakrili su se u mišju rupu.

Nema više mesta u bolnicama u Beogradu

Vučić je kazao i da više nemamo mesta u bolnicama u Beogradu, da su Infektivna i Pulmologija na najvećem udaru.

- Nemamo mesta po bolnicama. Sve što možemo smo pretvorili u COVID bolnice, a sve po preporukama kineskih stručnjaka. Ovde leže zaraženi i koji nisu iz Beograda i to 50 odsto. Ja sam se zato ljutio na neke koji nisu hteli da prave svoje bolnice nego su samo dolazili za Beograd. Najveće opterećenje je ovde. U Kliničkom centru Niš imamo 56 slobodnih respiratora, to će nadam se još dugo biti slobodno, a u Beogradu nije takav slučaj. Kada uđete u "Mišović", ne izlazi se tako brzo. I kada čujem da neko kritikuje doktore, sedi i dobacuje, ne mogu, pa to može svako. Ovo kažem, ne da bih kukao, već da zamolim ljude da se drže izolacije. Ja kažem da je Sajam najlepša i najopremljenija bolnica - kazao je Vučić.

On je rekao da je preopterećenost bolnica noćna mora i da nije moguće izmisliti nove bolnice.

- Mi danas imamo određeni broj lica koji žele sa Sajma preko veze da prebace pacijente u bolnice. Pa ja ljudi ne znam zašto mislite da je tamo loše, tamo su odlični uslovi. Znate, toliki je broj ljudi koji tamo rade, i koji se bori za svakog pacijenta, da ja ne znam šta da kažem za te ljude koji puštaju lažne priče o lošim uslovima. Sve je to politika. Ako imate da mi kažete da je država loše postupila, kažite, i ako će zbog toga da vam aplaudiraju jer ste mi "udarili verbalni šamar", u redu - naveo je Vučić.

Vučić je rekao da će morati da se otvaraju nove privremene bolnice. Sve ostale bolesnike, rekao je, mora da preuzme VMA, jer je sve pretvoreno u bolnice za obolele od koronavirusa.

Subota nas je skupo koštala - Izvesno policijski čas od petka do ponedeljka u BG i Nišu

Vučić je govoreći o predstojećem vikendu rekao da će verovatno policijski čas biti uveden već u petak jer nas je subota skupo koštala.

- Izvesno je da će policijski čas u Beogradu i Nišu trajati od petka do ponedeljka - kazao je Vučić.

Predsednik Vučić je istakao da su u subotu izletišta bila puna, kao i da su na Fruškoj gori roštiljali i zapalili pola šume.

- Skupo nas je koštala subota prepodne prošli vikend, kada su svi izašli na ulice, pola šume na Fruškoj gori su zapalili, isto je bilo ljudi i na beogradskim izletištima - rekao je Vučić.

Vučić je istakao da nema problem da donese oštre odluke, čiji je cilj da se spasu ljudski životi.

- Borimo se za živote ljudi i ovu meru ćemo sasvim izvesno doneti za Beograd, za Niš... Da li će biti za ostatak Srbije, videćemo - rekao je Vučić.

Nije moguće sačuvati sve bolnice od ulaska koronavirusa

Vučić je izjavio večeras da je nemoguće u potpunosti sačuvati sve bolnice od ulaska virusa korona.

- Ako mislite da je moguće sačuvati lekare i svo medicinsko osoblje, to je nemoguće - konstatovao je Vučić.

Ipak, govoreći o slučaju Insituta “Dedinje”, na kojem je zaraženo više od 60 zdravstvenih radnika, Vučić je rekao da je mnogo zamerio direktoru te ustanove Milovanu Bojiću, jer je, ističe, moralo da bude više opreza i pažnje, na šta je dobio odgovor da su preduzete sve mere, što, inače, nije bio slučaj.

Vučić je rekao da ne želi da traži opravdanje za sve ljude, već je najvažnije i opet moli ljude da poštuju mere.

- Ne gubim vreme i nisam neradnik, borim se za zemlju i narod. Svakog dana nosimo svuda po Srbiji opremu, po bolnicama, da nam ne bi bilo kao u Njujorku, Španiji, Italiji i uspevamo u tome - rekao je Vučić.

Upitan gde će se lečiti pacijenti iz Dedinja, Vučić je rekao da će se lečiti u toj ustanovi, koja će brzo da stane na noge, jer je 12 lekara negativno na koronu i oko 108 zaposlenih su spremni da rade svoj posao.

- Neće to da bude problem i manje me to brine, koliko zauzetost Kovid bolnica iz kojih nam teško izlaze ljudi - konstatovao je Vučić.

Građani sa simptomima da se jave

Molim vas javite se, apelovao je večeras predsednik Vučić sve građane koji imaju simptome Kovid19.

- Zato nam mlađi ljudi umiru, što se ne jave na vreme. Oni koji su bolesni i stariji teško bi se izvukli - kazao je Vučić.

Preneo je, obuzet emocijama, slučaj dvoje starijih sugrađana, 81 i 92 godine, čija je klinička slika bila odlična, a nakon samo dva dana "pojeo ih je virus".

- Problem je kada dođu ljudi od 30 ili 45 godina koji vam se ne jave na vreme. Koji su očigledno zakacili od nekoga spolja. Oko svih koji su bili u kontaktu sa nekim iz Italije, Švajcarske, koji su imali direktan kontakt, a ne lokalnu transmisiju, lekari su imali jako težak posao. Stavite na respirator, hranite lekovima, krvna slika perfektna, i onda za samo 3-4 dan, i pored toga što ga držite na respiratorima počinju bubrezi da otkazuju i nešto drugo - zastajući, u više navrata, preneo je Vučić.

Istakao je da mu je suza pošla kada je dobio izveštaj o zaraženim vojnicima koje je on slao da postave karantin na Batrovcima i Horgošu.

Preneo je da je 58 inficirano, i da je dva vojnika u teškom stanju. Ponovio je da je bio protiv prijema ljudi iz inostranstva, ali je morao da poštuje Ustav.

- Ne mogu sebi da oprostim što nisam mogao da pronađem bolji način. Da me krivite za to možete, ali za nerad I što je neko uneo alkohol na Sajam ne mogu da prihvatim - naglasio je Vučić.

Kupili smo 2.200 respiratora

Vučić je rekao da je na današnji dan Srbija kupila 2.200 respiratora, ali da ih nemamo u zemlji jer se dešava svetsko čudo.

Objasnio je šta se dešava da kada Srbija plati respiratore preko NBS koja ide preko korespodentske banke - jedne američke banke:

- Kako oni čuju da mi platimo bilo 35.000 ili 45.000, jer je opšta jagma i tuča za kliničkih respiratorima, ta korespodentska banka nas zadrži 24 sata tražeći dodatne podatke i javi svojoj službi svoje države od koga mi to kupujemo i onda oni ponude 130.000 dolara za tu mašinu i ona završi kod njih i tako rade sve vreme, a nama ne poništavaju ugovor. Naše pare prođu posle 24 sata, a oni kažu da će da kasne 20 dana - pojasnio je Vučić.

Vučić kaže da Srbija ima u našim magacinima u određenim zemljama veliki broj respiratora, ali moraju da se ispoštuju standardi kvaliteta i dobiju potrebni sertifikati.

Vučić je rekao da se Srbija bori za svaki respirator i za život ljudi i dodao da će podneti izveštaj za sve nabavljene respiratore.

Razgovor sa Makronom

Vučić je rekao je razgovarao sa predsednikom Francuske Emanuelom Makronom koji je tada kazao da dan posle kovida neće ličiti na dan pre kovida.

Zvao pacijente

Vučić je kazao da je u početku zvao sve pacijente koji su oboleli od koronavirusa, a da sada to ne može jer ih je previše.

- Tačno je, zvao sam prvog pacijenta koji je doneo koronavirus. Rekao sam mu izdržaćeš, pobedićeš. Rekao mi je da ne veruje da sam to ja. Zvao sam i ostale u KCV - izjavio je Vučić.

Dodao je da je to radio jer je želeo da pruži podršku i da ih bodri.

Najviše nam je pomogla Kina

Vučić istakao da je Srbija na evropskom putu i da se to ne menja, ali da je Kina najviše pomogla našoj zemlji do sada.

- Srbija je na evropskom putu i to se ne menja, a najviše do sada nam je pomogla Kina. Kina nam je poklonila 100 kliničkih respiratora i to u trenutku kada nam je bilo najpotrebnije. Sve ostalo je: biće pomoć, stiže pomoć. I zato hvala i norveškom ambasadoru koji pokušava da nam nabavi respiratore. EU nije donirala nijedan respirator, odmah da vam kažem. Pomogli su nam novčano i hvala im na tome - kazao je Vučić i dodao da ljudi treba da znaju istinu.

Lažne vesti

Predsednik Vučić je govorio i o lažnim vestima i o hapšenju novinarke Ane Lalić.

- Prvo su rekli da će da nestane goriva, slagali su. Onda da će polcijski čas od 24 sata da se uvede pre sedam dana, slagali su. Ja sam se konsultovao sa premijerkom Anom Brnabić i ukinut je pritvor, i onda sam rekao da treba da se ode i da se prikaže kako je stvarno stanje, a ono je totlano drugačije nego što je napisano - istakao je Vučić.

Vučić je kazao da Crnoj Gori nisu stigli respiratore, zato što ih ne žele.

- Oni ne žele te respiratore. Nećete, hvala vam što nećete. Ako mislite da je loše zato što dobijate od Srbije, nema problema. Onda sam čuo najbolesniji komentar, kaže vama je potrebnije. Jeste, mi smo 12 puta veći, potrebnije nam je naravno - istakao je Vučić.

Setva ide dobro

- Ja sam obilazio polja, da vidim kako ide setva. Kao što vidite uspeo sam i da pocrvenim malo. Ide dobro setva, imamo dobrog i agilnog ministra. Ljudi izlaze na svoje njive, zato smo i uveli na selima zabranu kretanja za one od 70 godina, a ne od 65, zato što imamo domaćine između 65 i 70 godina. Radimo na rešavanju svih problema svaki dan - naglasio je Vučić.

Vanredno stanje ukidamo prvom prilikom, ali da ne ugrozimo zdravlje ljudi

Vučić je rekao da se nada da će u roku od mesec dana vanredno stanje moći da bude ukinuto.

- Gledaćemo da vanredno stanje ukinemo prvom prilikom. Daćemo mi preduzetnicima, paušalcima i isplatićemo taj novac. Sačekaćemo još malo, i onda ćemo da im isplatimo dva minimalca kako bi sačuvali ljude i radna mesta. Naravno da će biti otpuštanja u privatnom sektoru, a u javnom se za sada dobro držimo. Penzije isplaćujemo u petak, 10. aprila, plus dodatnih 4.000 dinara - najavio je Vučić.

Možemo da sprovedemo od 2.500 do 3.500 testova dnevno

Predsednik Vučić izjavio je da Srbija dnevno može da sprovede od 2.500 do 3.500 testova, ali da nema ljudi sa simptomima.

- Svakoga dana imamo sve više testiranja i testiranih ljudi - rekao je Vučić i dodao da je danas testirano gotovo 1.200 osoba. Rekao je i da se rezultati više ne čekaju dugo.

Vučić je naveo da je procenat zaraženih najvažniji i da je on danas, na primer, bio nešto bolji nego pre tri dana.

- Ali, kada imate 108 ljudi na respiratoru, ne očekujte da će u danima koji dolaze biti drugačije - rekao je Vučić i naveo da već danas postoje rezultati dobrih mera koje su donete i da manje ljudi strada nego što bi to bilo da ih nije bilo.

Migranti

Vučić je rekao da je Vojska pucala u vazduh u Obrenovcu jer je nekoliko njih pravilo probleme i vikaoi i da će gde god budu pravili probleme znati kako se postupa, u skladu sa zakonima ove države.

Vidim svetlo na kraju tunela

Predsednik Vučić je rekao da vidi svetlo na kraju tunela i da ćemo se boriti i pobediti.

-Predaja nikada nije bila opcija - istakao je Vučić i zahvalio se zdravstvenim radnicima, vojsci i policiji.

Kazao je i da će obilaziti žarišta u Srbiji jer želi da narod zna da je njihov presednik uz njih.