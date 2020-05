OVO ĆE BITI NAJDUŽI TUNELI U SRBIJI! Kineski radnici krote čuvenu srpsku planinu na najtežem delu novog auto-puta (FOTO)

Sa ukidanjem vanrednog stanja intezivirani su se radovi na gradnji deonice auto-puta od Preljine do Požege.

Najveći izazov kineskim radnicima je kako savladati planinu Jelicu. Upravo tu su najintezivniji radovi poslednjih dana na probijanju dva tunela Munjino brdo i Laz koji će kada budu završeni biti najduži u Srbiji i to 2.800 i 2.900 metara.

-Tunel Laz ima dve tunelske cevi na teritoriji grada, a jedna cev će upravo biti najduži tunel u Srbiji. Radnici su vredno radili i ušli su po 30 metara u obe tunelske cevi. Vrlo je značajan sam početak tih radova a tome je prethodili i priprema gradilišta na zaštiti ulaznih portala, i sve ono što je omogućilo da počne otkopavanje cevi. Sada se nadamo da će radovi ići značajno brže - rekao je pomoćnik gradonačelnika grada Čačka Milan Bojović.

Prema njegovim rečima Grad Čačak je preduzeo sve što je do njega, pa čak i za vreme vanrednog stanja radilo se na eksproprijaciji zemljišta.

-Na ovoj deonici Preljina - Požega od 137 rešenja za privremenu eksporprijaciju, 90 odsto je završeno, a slična je situacija i sa Moravskim koridorom gde smo od 1.067 rešenja za trajnu eksproprijaciju 70 posto završili. Izmene zakonskih rešenja usvojena su pre vanrednog stanja i to je omogućilo da se ubrzaju procesi - istakao je Bojović.

Moravski koridor i auto - put Koridor 11 imaju veliki značaj za Čačak ne samo zbog smanjenog vremena puta nego i zbog izmeštanja saobraćaja.

-Otvaranje deonice auto - puta Miloš Veliki značajno je skraćen put od Čačka do Beograda i to za sat vremena, zatim došao je veliki broj investitora u grad, a nastavak radova od Preljine do Požege, za koje čitavo rukovodstvo kaže da je jedno od najznačajnih gradilišta na teritoriji RS, kao i početak radova na Moravskom koridoru, najave izgradnje brze saobraćajnice Kragujevac - Mrčajevci, Čačak kao grad pozicionira na mapi države kao saobraćajno čvorište, a za nas to je i veliki potencijal za razvoj privrede, zapošljavanje sugrađana i razvoju turizma. Petlja Pakovraće biće direktna veza sa Ovčar Banjom, Zlatiborom, Crnom Gorom. Izgradnja deonice od Preljine do Pakovraća značajno će smanjiti gužve kroz grad i ubrzati put od Beograda ka Zlatiboru i Crnoj Gori, smanjiće se broj vozila sigurno za 15.000 - rekao je Bojović.