Superćelijska oluja protutnjala Srbijom, a danas preti OVOM delu zemlje - Ova pojava može da dovede i do TORNADA

Strašno nevreme koje je protutnjalo Srbijom bilo je praćeno superćelijskim olujama, čija je jedna od glavnih karakteristika to da traju nekoliko sati, a kako objašnjava meteorolog Đorđe Đurić, one mogu da dovedu i do tornada.

Superćelijska oluja prošla je juče kroz Sjenicu, Goliju, Kraljevo, Trstenik, Vrnjačku Banju i Kruševac, gde je napravila ogromnu materijalnu štetu na usevima i objektima.

- U nastavku dana se na teritoriji cele zemlje očekuju velike padavine, pljuskovi i grmljavina. Ponegde se očekuju i grmljavinske nepogode sa gradom, olujnim verom i obilnim pljuskovima. Posmatrajući teritoriju cele Srbije, i danas su moguće superćelijske oluje - kaže Đurić za Telegraf.rs navodeći da takve pojave mogu da se prognoziraju svega dva sata unapred.

Kako dodaje, reč je pljuskovima lokalnog karaktera. Tako se, recimo, i na teritoriji grada Beograda razlikuje količina padavina. Dok je pravi pljusak poplavio centar prestonice, u delovima grada poput Banovog brda gotovo da i nema padavina.

- Važno je naglasiti da je reč o lokalnim padavinama koje su zapravo svakodnevna pojava za maj i jun - napominje sagovornik.

Kako upozorava Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ), danas se u krajevima južno od Save i Dunava očekuju intenzivni grmljavinski procesi sa lokalnom pojavom grada, u zoni pljuska i jakim ili olujnim vetrom, kao i količinom padavina u većini mesta od 20 do 40 mm za 24 sata a lokalno i više.

Crveni meteoalarm Meteorolog Đorđe Đurić objašnjava da crveni meteoalarm predstavlja najviši stepen upozorenja. - To znači da usledih vremenskih nepogoda neće biti pričinjena samo materijalna šteta, već da su uslovi opasni i po životinje, a ima opasnosti i po ljudske živote - ističe meteorolog i dodaje da se danas preporučuje izbegavanje boravka na otvorenom i u šumskim kompleksima, kao i u blizini predmeta kod kojih može doći do oštećenja.

Crveni meteoalarm uključen je za područje Borskog okruga (istočna Srbija) gde može pasti i više od 60 mm kiše za 24 sata.

Kako objašnjava meteorolog RHMZ Slobodan Sovilj, u ovom kraju se očekuju intenzivni pljuskovi u više navrata koji mogu da dovedu do stvaranja bujičnih poplava.

- U Istočnoj Srbiji se poslepodne, uveče i u toku noći očekuju pljuskovi u više navrata koji mogu da dovedu do bujičnih poplava. To nisu poplave nalik onima koje su se desile recimo u Obrenovcu, već one koje traju sat, dva ili tri posle nepogode a voda se zatim povlači - objašnjava Sovilj.

Kako kaže, u istočnom delu Srbije večeras se očekuje i pojava superćelijskih oluja, poput onih koje su juče zahvatile Peštersku visoravan i Rasinski okrug.

- Trenutno nema grada na području Srbije, jedino ima pljuskova sa grmljavinom u Zapadnoj Srbiji, Šumadiji, južnom Banatu i delovima Beograda. Ipak, večeras očekujemo jaki razvoj poput jučerašnjeg, i to u istočnoj, centralnoj i jugoistočnoj Srbiji. U tim krajevima su moguće superćelijske oluje - objašnjava Sovilj.