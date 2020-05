Muke Siniše Malog, svi ga zovu zbog 100 evra, a on im kaže: Ja te pare nemam, nisam čak ni ministar

Siniši Malom se usijao telefon prethodnih nedelja. Građani ga mahom zovu da pitaju kada će da im legne 100 evra od države.

Mali, nekome strpljivo odgovara, nekoga ignoriše, nekoga preskoči, a nekog obraduje dobrim vestima.

Najgore mu je kaže, kad su ljudi neprijatni, pa mu prenose negativnu energiju. A sve što želi je da se posle napornog dana na farmi, posveti i svom privatnom biznisu.

Ne, ministar finansija još uvek nije pobegao na selo, već je reč o mladom poljoprivredniku iz vojvođanskog sela Kucura.

On je javnosti postao poznat i ranije, kada su ga mešali sa tadašnjim gradonačelnikom Sinišom Malim. Kako se Malom, starijem promenila funkcija, tako je i Mali iz Vojvodine, "promenio fotelju", pa postao ministar, bar za svoje meštane.

- Već sam naučio posao, mogu bar u ovom kraju da odmenim ministra, bez problema - kaže Sinša Mali.

Ovih dana svi ga zovu i pišu mu zbog 100 evra, a kako nam navodi, posle toliko iskustva i komunikacije sa građanima, ume i ministarski da odgovori.

- Imao sam ranije broj telefona na profilu, dobijao sam razne pozive. Sada uglavnom poruke na Instagramu i Fejsbuku. Pošto je akutelna isplata 100 evra, zovu uglavnom zbog toga i pitaju kada će, kako šta, da su predali davno prijavu, a još nema i sl. Nekada sam raspoložen da odgovaram, nekada ljubazno ukažem da su pogrešili - priča Mali.

To, dodaje zavisi i od toga kako se prema njemu ophode. Ukoliko ljudi psuju, ili vređaju, a ima i takvih, onda samo obriše poruke.

- Ima i ljudi za koje shvatim da su stvarno pogrešili ili da im je potrebna socijalna pomoć. Sada šalju upit za 100 evra, nekome napišem "dobićete gospodine", a on se oduševi - navodi.

Zasad, kaže, nije imao povlastice zbog svog imena. U međuvremenu je propao i njegov posao na imanju. Otvorio je pre dve godine farmu koza. Imao je posla od jutra do mraka. Pravio se sir, prodavalo mleko.... Konkurisao je i za projekte za mlade poljoprivrednike.

Šta se desilo?

- Napustio sam taj posao. Imao sam problem - psi lutalice su mi upali u imanje, stradale su životinje. Nisam uspeo ni odštetu da naplatim - priča nam Mali.

Sa ostatakom stada nije mogao mnogo da uradi, niti da se oporavi, pa je na kraju poklonio koze.

Mali je danas zaposlen, radi na farmi, ali bi voleo da ostvari bar jednu od brojnih svojih biznis ideja.

Optimista je, i nada se da će pored redovnog posla uspeti da sačuva nešto novca i da uloži opet na svom imanju.

Šta kaže Siniša Mali, ministar?

Nije slučajnost što Mali iz Vojvodine ima toliko upita građana, ali svakako, i sam ministar je dostupan za sva pitanja. Nedavno je i lično odgovarao na pitanja koja su stizala u vezi ekonomskih mera za smanjenje negativnih efekata korona virusa.

Inače, ministar Siniša Mali ima naloge na društvenim mrežama Facebook, Instagram i LinkedIn, na kojima je veoma aktivan, tako da su građani već navikli da mogu da mu pišu kada im treba odgovor na neko pitanje ili kada imaju nedoumicu.

Saradnici ministra, a neretko i on lično, redovno komuniciraju sa pratocima, a to se posebno intenziviralo kada je donet Program ekonomskih mera za podršku privredi i građanima, s obzirom na to da su imali mnogo upita koji se tiču isplate minimalne zarade i isplate novčane pomoći u iznosu od 100 evra.

- Trenutno, građane najviše zanima kada će dobiti novac, a kako je ministar nekoliko puta naglasio, isplata 100 evra je počela u ponedeljak 25. maja i trajaće do 7. juna, a tako da se isplaćuje dnevno po pola miliona ljudi. Isplata druge minimalne zarade sledi početkom juna- kažu u resornom ministarstvu.