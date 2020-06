DA LI LETO I VISOKE TEMPERATURE MOGU DA UNIŠTE KORONU? Srpski virusolog razjašnjava ovu dilemu

Toplom letnjem vremenu obradovali smo se iz dva razloga.

Prvo, najzad više nema kiše i možemo da uživamo u sunčevim zracima, a drugo, jer korona virus, bar kako smo ranije slušali, slabi na visokim temperaturama.

Međutim, temeperature su skočile, ali se i korona se razbuktala i sada se građani Srbije s pravom pitaju da li je teorija da toplo vreme može da zaustavi širenje i infektivnost virusa kovid-19 uopšte tačna, posebno kad se uzmu u obzir brojke o porastu broja obolelih u našoj zemlji poslednjih dana.

Ona ističe da pošto se sad epidemija opet razbuktava, na epidemiolozima je da otkriju gde su bili ljudi koji su bili zaraženi, a za koje se nije znalo, već su širili virus.

- Problem je u tome i što smo u prvom naletu kontakte zaraženih mogli da pohvatamo, a sada ne jer ih ima puno. Pritom, neki su sa simptomima, neki bez njih i to je stvarno neka posebna priča u vezi s ovim virusom. On se toliko brzo prenosi da čak ni ja sa svim svojim znanjem i iskustvom ne mogu to da objasnim. U svakom slučaju, vreme nam ide u prilog i to je dobra stvar – ističe dr Kuljić Kapulica.