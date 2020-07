Ministar odbrane Aleksandar Vulin prisustvovao je svečanosti povodom završetka školovanja oficira 66. klase Komandno-štabnog usavršavanja Škole nacionalne odbrane, održanoj danas na Vojnoj akademiji.

Obraćajući se polaznicima 66. klase Komandno-štabnog usavršavanja ministar Vulin je istakao da se srpski narod u teškim i najtežim vremenima uvek osloni i okrene sebi samom, ali kakva god da su vremena i koja god generacija se suočava sa njima ona uvek ponudi isti odgovor i svojim precima i svojim potomcima - borba za opstanak i slobodu.

- Zato srpski narod u ovakvim danima može da se osloni na svoju vojsku i ljude koji je čine - rekao je ministar odbrane.

Kako je istakao, zahvaljujući upornosti i tvrdoglavosti vrhovnog komandanta Vojske Srbije Aleksandra Vučića, ova vojska je i bolje opremljena i bolje nagrađena, naoružanija, sigurnija, modernija, ali „ovo je vojska koja iznad svega neguje vrednosti koje su je činile velikom i učinile slavnom“.

- Zato i u ovim teškim danima ovaj narod može da se osloni na nju. Ne pitamo mi koji nam neprijatelj preti, već pitamo šta je potrebno da učinimo da sačuvamo svoju zemlju, svoj narod i svoju slobodu. Kao vojno neutralni samo biramo svoje prijatelje i biramo ih po zasluzi i vrednosti, a ne po bilo čijem naređenju. Za to pravo se izborila ova generacija i to pravo neće ustupiti nikome i ni po koju cenu. Vojnik Vojske Srbije, oficir Vojske Srbije uvek je tu za svoj narod, da pomogne, da se žrtvuje, da učini i više nego što od njega traži služba ili mu se da bilo koje naređenje. On je tu, ne zato što je zaposlen u jednoj od institucija države Srbije, već zato što je životna misija koja se zove „služenje Vojsci Srbije“ njegov razlog postojanja i ponos pred budućim generacijama - istakao je ministar Vulin.

On je zahvalio polaznicima 66. klase na rezultatima, strpljenju i upornosti te poručio da se od njih očekuje mnogo.



- Očekuje se da takvi kakvi ste bili budete i dalje, samo još bolji, da vrednosti koje su vas učinile vrednim izbora da budete danas ovde prenesete na svoje potčinjene, kolege i saradnike, ali da ih prenesete i na svoje kćeri i sinove da budu baš takvi kakvi ste bili vi - samo još bolji. Zahvalio bih i vašim porodicama zato što su bili tu uz vas i za vas – poručio je ministar Vulin, dodajući da od njih očekuje da godine koje će dati budu samo još bolje i uspešnije, kako bi zaslužili zahvalno sećanje potomaka.



Na današnjoj svečanosti, odlukom predsednika Republike i vrhovnog komandanta Vojske Srbije, trojici prvorangiranih oficira Komandno-štabnog usavršavanja paradne bodeže uručio je ministar Vulin, a načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović uručio je oficirima oružanih snaga stranih zemalja paradne bodeže.



Uz osvrt na istorijat i značaj te škole u vojnoobrazovnom sistemu, načelnik Škole nacionalne odbrane pukovnik Mićo Suvajac, govoreći o ovoj klasi KŠU, istakao je da je školovanje u 66. klasi završilo 66 oficira iz Srbije, pet iz Bosne i Hercegovine i jedan iz oružanih snaga Alžira.

- Danas možemo reći da smo ih osposobili da komanduju taktičkim jedinicama, uočavaju i rešavaju probleme, organizuju rad u komandama taktičkog i operativnog nivoa na pripremi, organizaciji i realizaciji misije i zadataka Vojske - naglasio je pukovnik Suvajac, dodajući da su naoružani znanjima i veštinama iz taktike, operatike i vojne strategije, logistike i poznaju savremene sisteme i naoružanje.





- Kroz 13 predmeta i izradu stručnog rada, pokušali smo da ih što bolje pripremio za dužnosti koji ih očekuju. Zahvaljući međusobnom poznanstvu, oni će već sutra moći brže i efikasnije da ostvare sadejstvo i saradnju u vremenu i prostoru. Ovu priliku koristim da zahvalim svima koji su učestvovali u realizaciji naučno-obrazovnog procesa i pomogli da se on kvalitetno raealizuje, posebno jedinicama na terenu – istakao je pukovnik Suvajac.





Prvi u rangu 66. klase Komandno-štabnog usavršavanja je major Danilo Zlatković, drugi je major Vladimir Božović, a treći je pukovnik Petar Čestić iz Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Prema rečima majora Danila Zlatkovića, koji se obratio okupljenima u ime polaznika 66. klase, Komandno-štabno usavršavanje predstavlja prekretnicu u karijeri oficira, daje kvalitet, pruža posebno znanje i veštine i obezbeđuje prednost neophodnu za uspešno komandovanje.





- Naglasio bih da upućivanje na ovaj stepen usavršavanja predstavlja veliko priznanje za naš prethodni rad, ali izuzetnu odgovornost i obavezu da u budućnosti naše zadatke obavljamo predanije, uspešnije i bolje. Postignut odličan uspeh tokom usavršavanja ukazuje da smo mi, polaznici 66. klase, opravdali epitet izabranih i poverenje koje nam je ukazano, kao i da smo usavršavanje iskoristili na najbolji mogući način - poručio je major Zlatković.

Pozitivne utiske sa školovanja nosi i treći u rangu, pripadnik Oružanih snaga Bosne i Hercegovine pukovnik Petar Čestić, koji je istakao da je to bila prilika za razmenu iskustava, usavršavanje veština, ali i priprema za najsloženije obaveze koje im u karijeri predstoje.



- Zahvalio bih svim predstavnicima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije na profesionalnom odnosu i gostoprimstvu – poručio je pukovnik Čestić.

Današnjoj svečanosti prisustvovali su predstavnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, Univerziteta odbrane, diplomatskog kora i Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine.

Komandno-štabno usavršavanje predstavlja drugi nivo stručnog usavršavanja oficira. Organizuje se i realizuje kao redovno i traje jednu školsku godinu.