Er Srbija prilagođava plan letova zbog uvođenja novih zabrana

Nacionalna avio-kompanija Er Srbija saopštila je danas da je usled pandemije korona virusa i ponovnog uvođenja zabrana i ograničenja putovanja, prinuđena da dodatno prilagodi svoju mrežu destinacija u narednom periodu.

Planirano obnavljanje letova do određenog broja destinacija biće odloženo za nekoliko nedelja, dok će saobraćaj ka pojedinim destinacijama biti obavljan sa smanjenim brojem nedeljnih frekvencija, naveli su iz Er Srbije, dodajući da će letovi do tri destinacije iz njene mreže biti privremeno obustavljeni na duži period.

Er Srbija, u zavisnosti od aktuelnih ograničenja u putovanjima, planira da obnovi letove za Rim, Milano i Bukurešt od 16. avgusta, umesto od 1. avgusta, za kada su ti letovi bili prvobitno planirani.

Pored toga, srpska nacionalna avio-kompanija planira da letove do Brisela, nakon pauze tokom avgusta, ponovo uspostavi 27. avgusta, a letove do Venecije počev od 31. avgusta. Letovi do Moskve i Tel Aviva, čija je obnova prvobitno planirana u avgustu, sada su pomereni na 1. septembar.

Linije Er Srbije do Madrida počev od 29. jula, do Nice počev od 8. avgusta, kao i do Kijeva počev od 31. avgusta, biće privremeno obustavljene.

Obnavljanje navedenih linija planira se za letnju sezonu sledeće godine.

Svi putnici biće obavešteni o promeni u redu letenja i o njihovim novim opcijama za putovanje.

Iz avio-kompanije ističu da pružaju svu neophodnu podršku putnicima koji su kupili karte za te letove, i izražavaju žaljenje zbog eventualnih neprijatnosti prouzrokovanih putnicima.

Putnicima savetuju da za više informacija pozovu Kontakt centar Er Srbije na 0800 111 528 iz Srbije ili +381 11 311 21 23 iz inostranstva, da posete airserbia.com ili stranice kompanije na društvenim mrežama.