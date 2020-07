ZA VIKEND OLUJE, A ONDA PREOKRET! Meteorolog otkriva: EVO KADA U SRBIJU STIŽE TROPSKI TALAS OD KOJEG ĆEMO SE HVATATI ZA GLAVU

Za vikend oluje, sledeće sedmice tropski talas, ponegde i više od 35°C, predviđa meteorolog Đorđe Đurić. Ovo je njegova detaljna prognoza.

- Tokom vikenda centar ciklona premeštaće se preko severa Srbije. U subotu tokom dana oblačni sistem sa kišom, pljuskovima i grmljavinom zahvatiće i ostatak Srbije, pa se posle podne i uveče obilnije padavine očekuju juženije od Save i Dunava. Biće uslova i za grmljavinske nepogode, grad i olujni vetar. Maksimalna temperatura u subotu od 24°C na severu do 32°C na jugoistoku Srbije, a u Beogradu nakn jutarnih 20°C, tokom dana 28°C. U nedelju ujutro oblačnije, ponegde sa sumaglicom i slabom kišom. Tokom dana dosta sunčanih, ali i oblačnih intervala. Na zapadu i jugozapadu posle podne ponegde pljuskovi sa grmljavinom. Maksimalna temperatura od 25 do 30°C - objasnio je on i dodao:

- Inače, zbog položaja centra ciklona iznad Srbije, vetar će tokom vikenda biti veoma slab, pa se usled formiranja snažnih kumuloninbusa, upravo zbog slabih visinskih strujanje očekuje veoma sporo premeštanje tih snažnih grmljavinskih oblaka, pa se na pojedinim lokacijama u veoma kratkom vremenskom intervalu očekuju veoma obilne padavine. Ponegde se očekuju lokalne poplave, ali ne zbog izlivanja rečnih tokova, već zbog nemogućnosti da odvodni sistemi prihvate veću količinu padavina u kratkom vremenskom intervalu.

Đurić je naveo i šta nas čeka nakon vikenda.

- U ponedeljak sunčano i toplo, povremeno uz umerenu oblačnost, a maksimalna temperatura u većini predela oko 30°C. Od utorka sunčano i tropski toplo, a u čevrtak maksimalna temperatura od 32 do 36°C. U petak i subotu malo svežije, temperatura u padu za 5 do 7 stepeni. Potom nas očekuje novi tropski talas.