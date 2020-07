JKP "GRADSKA ČISTOĆA: U ponedeljak intenzivne akcije suzbijanja komaraca na 54 lokacije, a od utorka i iz vazduha

Ekipe JKP „Gradska čistoća“ Beograd, Sektora ekologije i unapređenja životne sredine u saradnji sa JAT privrednom avijacijom u periodu od utorka 28. jula do četvrtka 30. jula, će sprovesti mere suzbijanja odraslih formi komaraca iz vazduha, čime će biti obuhvaćena površina od 36.000 hektara na području grada Beograda, navodi se u saopštenju tog preduzeća.

Direktor JKP „Gradska čistoća“, Marko Popadić, najavio je da u utorak u 18:00 časova sa aerodroma „Lisičji Jarak“ poleće prvih šest aviona koji će tokom akcije, koja će trajati do 20.30 časova, sredstvima za suzbijanje komaraca obuhvatiti površinu od 12.000 hektara.

-Tri dana zaredom po šest aviona nadletaće nenaseljene delove Beograda, preciznije duž priobalja, reka i velikih zelenih površina, kako bismo tretman suzbijanja komarac sproveli i iz vazduha. Svaki avion sa tankom od oko 1.000 litara biocidnog rastvora tokom jednog leta pokriće površinu od 2.000 hektara. Upotreba aviona će nam omogućiti da za kraći vremenski period tretmanom obuhvatimo izuzetno velike površine i očekujemo da efekat bude značajno smanjen broj komaraca. Na ove mere, između ostalog, smo se odlučili, ne samo da bismo smanjili broj ovih insekata, već i da bismo predupredili pojavu komaraca zaraženih virusom groznice Zapadnog Nila, koji bi se u protivnom pojavili početkom avgusta - objasnio je Popadić.

On dodaje da je u narednim danima usled mera koje se preduzimaju u borbi sa komarcima, najvažnije zaštititi pčele.

-Apelujemo na sve pčelare iz Beograda i okoline, da svoje pčele u utorak, sredu i četvrtak u periodu od 18:00 do 20:30 časova, nikako ne puštaju na ispašu, već da ih zatvore u košnice. Pčele spadaju u grupu osetljivih insekata, a nama nikako nije cilj, niti na korist da smanjimo njihovu populaciju. Nadam se da će pčelari poštovati naša upozorenja, a sve informacije o tome gde i kada se sprovode mere suzbijanja komaraca, svakodnevno mogu da pronađu na zvaničnom sajtu preduzeća - istakao je Popadić.

Prvog dana angažovanja avijacije, u utorak 28. jula biće obuhvaćene površine duž leve obale Dunava i to Krnjača, Kotež, Borča, Ovča, Glogonjski rit, Jabučki Rit, Besni Fok, Mali Zbeg, Crvenka, Padinska Skela, Dunavac i Vrbovsko. Avioni će nadletati i Ratno ostrvo i deo desne obale Dunava odnosno površine Grocka, Ritopek, Gročanska Ada, Begaljica, Zaklopača, Deo Leštana i Boleč.U sredu 29. jula iz vazduha će se tretirati potez Ada Ciganlija, Makiš, Ostružnica, Umka, Barič, Surčin, Surčinsko polje, Progar, Slanci do Kaluđerice, potez od Višnjičke Banje do Kumodraža.

Površine na opštini Obrenovac, preciznije Zabran, Zabrežje, Urovci, Krtinska, Brgulice, Ratari, Skela, Ušće, Zvečka, Belo Polje, Mislođin, Veliko polje, Brgule, Poljane, Piroman, Brović, Trstenica, Stubline, Grabovac, Jasenak, Draževac, Konatice, Baljevac, kao i Ugrinovci, Dobanovci i Batajnica, biće obuhvaćeni u četvrtak 30. jula, kada se i završavaju akcije suzbijanja komaraca iz vazduha.Pored mera suzbijanja komaraca koje će se od utorka sprovoditi iz vazduha, JKP „Gradska čistoća“, s obzirom da su najavljeni povoljni meteorološki uslovi, će u ponedeljak 27. jula nastaviti akcije uređajima sa zemlje i reka na čak 54 lokacije na teritoriji grada Beograda, dodaje se u saopštenju.

Sugrađani svakog radnog dana od 07:00 do 15:00 časova mogu da prijave lokacije na kojima primete povećano prisustvo komaraca pozivom na besplatan broj telefona 0800–000807 ili putem elektronske pošte na adresu ekologija@gradskacistoca.rs