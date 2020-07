MATIĆ ZA PINK: Koronu nećemo pobediti dok se ne pojavi vakcina, ali do tada treba da se ponašamo disciplinovano i da sledimo pravila struke!

Kako bi što pre izašli na kraj sa epidemijom koronavirusa, treba da se ponašamo disciplinovano i da sledimo pravila struke, kao i da izbegavamo neproverene i zlonamerne ljude sa njihovim savetima sa kojima traže ostvarenje svojih interesa, rekao je za Novo jutro TV PINK, novinar Marko Matić.

Komentarišući trenutnu epidemiološku situaciju i pandemiju koronavirusa, Matić je rekao da je jasno da je nećemo pobediti dok se ne pojavi vakcina, ali i da bi do tog trenutka trebalo smanjiti na minimum sve zdravstvene ali i društvene i ekonomske posledice.

„Treba da se ponašamo disciplinovano i da sledimo pravila struke. Kao i da izbegavamo neproverene i zlonamerne ljude sa njihovim savetima sa kojima traže ostvarenje svojih interesa. Borba sa epidemijom treba da bude sa poštovanjem epidemioloških mera i čekanjem vakcine, za sada ne vidim druge načine“, rekao je Matić.

Novinar, Darko Zlojutro istakao je da podržava ideju o uvođenju karantina za ulazak u Srbiju iz određenih zemalja.

„Korona je tu, ona živi i biće tu još dugo dok se vakcina ne otkrije, ne zaživi i dok ne vidimo njene efekte. Treba da promenimo živote, da pazimo sebe i samim tim čuvaćemo i druge. Slažem se sa dr Pelemišom koji je rekao da maske treba da nosimo i na otvorenom“, rekao je Zlojutro.

Ističe da moramo da shvatimo da je ovo jedan novi tip virusa sa kojim moramo da naučimo da živimo.

Komentarišući to što je Sulejman Ugljanin izjavio da maske nisu dobre, Matić je rekao da to što on priča spada u domen politike.

„Ovo je dobro jer je i to malo pristalica koje imaju da shvate sa kim imaju posla“, rekao je Matić.

Kako kaže, u vreme ove vlasti u Novi Pazar je uloženo više nego ikada i dodaje da bi oni na to trebali da odgovore, mada su, dodaje i već odgovorili na prethodnim izborima .

Zlojutro je rekao da je Sulejman već zaboravljen i pokušava da sebe vrati u politički život, dodajući da su to izjave koje se moraju okarakterisati kao glupost.

Kada je u pitanju Severna Koreja u kojoj se pojavio prvi slučaj korone, Matić je rekao da oni imaju određeni promet sa Kinom, kao i da je oko 30 hiljada ljudi odmah je stavljano u karantin pri povratku iz Kine, pa kako kaže, nije nemoguće da su na taj način sprečili epidemiju.

Zlojutro ističe da su u Severnoj Koreni ozbiljno ušli u trku za pronalazak vakcine.