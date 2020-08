Dr Pelemiš kaže da ima dosta pacijenata sa teškom kliničkom slikom: Jedna stvar ga posebno brine

Molio bih vas da nam pomognete. Zaista da nam pomognete u smislu dobrog pravovremenog obaveštavanja javnosti. Jeste smanjen broj pregleda, ležećih bolesnika, ali stalno gledam u ovaj broj bolesnika koji su u jedinicama intenzivne nege, taj broj me brine, rekao je na početku svog obraćanja novinarima dr Mijodrag Pelemiš, član kriznog štaba za borbu proitv kovida 19.

- Ovoliki broj ljudi u bolnicama, toliki broj zdravstvenih radnika u skafanderima. Odakle im snaga i srce da ih napadaju u ovom trenutku kada im je najteže. Ovaj broj bolesnika koji se prima i pored toga što ima manji broj pregleda to su ozbiljni bolesnici, većina njih mora da bude u jedinicama intenzivne nege, to je ono što me brine. I pored manjeg broja pregledanih ima dosta onih sa teškom kliničkom slikom. Pozivam na oprez da se ne donose prevremeni zaključci o posledicama korona virusa - rekao je Pelemiš.

Kaže da za neke zaključke je potrebno mnogo više vremena.

- Konkretno mislim na sterilitet, to je ozbiljna stvar. Sa teškim bolestima srca i krvnih sudova, i veliki broj drugih virusa dovodi do zapaljenja srčanog mišića. Sve što kažu kardiolozi su u pravu, ali za ovaj virus moramo da sačekamo da prođe vreme jer je prerano za zaključke - dodao je Pelemiš.