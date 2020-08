Drobnjak za Pink: U puteve stalno treba ulagati, trenutno radimo auto-put od Preljine do Požege (VIDEO)

Direktor JP "Putevi Srbije" Zoran Drobnjak rekao je da nema kraja radovima i da non stop mora da se ulaže u puteve, kao i da se trenutno radi auto-put od Preljine do Požege.

- To je komplikovana deonica koja ima 31 kilometar, zahteva dva mosta da se urade. Tu ima i oko 6 kilometera objekata - rekao je Drobnjak za Pink.

- Kineska firma je obećala da će to da se završi do 2022. godine - dodao je on.

Kaže da se radi i Moravski koridor, auto-put od Kuzmina do Rače, kao i obilaznica oko Beograda koja košta oko 220 miliona evra.

- Počeli su radovi na mostu kod Šapca, od Novog Sada do Rume nas čeka da potpišemo ugovor za brzu saobraćajnicu. Od Rume do Šapca biće auto-put i od Šapca do Loznice biće brza saobraćajnica - rekao je Drobnjak i dodao da je potpisan ugovor da se od Iverka do Slovca veže put sa auto-putem Miloš Veliki kao i da je cena radova od prilike 160 miliona evra i naglasio da je cena tih radova ukupno oko 3 milijarde evra.

- Sada projektujemo brze saobraćajnice oko 800 kilometara koji će da koštaju oko 4 milijarde evra - naglasio je on.

Moravski koridor je važan jer, kako naglašava, povezuje dosta gradova i opština i to je veza od Čačka prema Kruševcu.