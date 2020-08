Vučević: Dodatnih milion i 100.000 evra za pomoć privredi u Novom Sadu

Grad Novi Sad pripremio je drugi paket mera podrške privrednim subjektima koje su pripremnjene u cilju ublažavanja negativnih posledica epidemije bolesti Kovid 19.

Stabilna gradska kasa i pomoć zakupcima

Kako je ocenio, zahvaljujući stabilnom budžetu prethodnih osam godina, što je zasluga svih koji žive u Novom Sadu, Grad je u mogućnosti da pomogne onima čije poslovanje je otežano.

- Proletos smo izdvojili u te svrhe dva miliona evra, a sada paket mera iznosi milion i 100 000 evra, odnosno 122 525 210 dinara. To podrazumeva popust od 50 posto za zakupce poslovnog prostora kod Uprave za imovinu za avgust i septembar, ali taj period će biti produžen do kraja godine za sve mere. Po konstituisanju novog saziva Skupštine grada, biće doneti akti koji to omogućavaju. Popust od 50 posto, namenjen je i zakupcima prostora na SPENS- u, kao i za poslovni prostor, zemljište za postavljanje manjih montažnih objekata, za sve rezervacije, zakupe tezgi i akontaciju za Kvantašku pijacu, kod JKP ''Tržnica''. Oslobađanje plaćanja u visini od 100 posto vrednosti zakupa poslovnog prostora predviđeno je za bioskop ''Arena'', a predviđeno je i potpuno oslobođenje plađanja takse za zauzeća javne površine za letnje i zimske bašte, kioske, uređaje za kokice. Neće se naplaćivati ni taksa za isticanje firme za bioskop, kao ni firmarina za hotelijerstvo i smeštaj i za turističke agencije – istakao je Vučević i dodao da je merama obuhvaćeno 5.667 preduzetnika, odnosno svaki peti privrednik u Novom Sadu.

Kako je naveo, mere su kreirane prema stepenu ugroženosti.

- Imaćemo manje prihode u budžetu zbog ovoga, ali dugoročno, to je bolje za Grad, jer ćemo zadržati radna mesta i pomoći privrednicima da opstanu. Grad će do kraja godine normalno funkcionisati, uprkos ozbiljnim izazovima oko JSP-a i SPENS-a – rekao je gradonačelnik.

Dobar trend zaposlenosti

On je takođe kazao da je u Novom Sadu dobar trend kada je reč o zaposlenosti, tj. da se beleži rast od 5.554 nova zaposlena u poslednjih jedanaest meseci.

- Većina ih je zaposlena u privatnom sektoru i vidi se šta je značio dolazak velikih firmi. Prosečna neto zarada u Novom Sadu je, od juna 2019. do danas, porasla za 7322 dinara, te iznosi 65 887 dinara. Približavamo se proseku od 600 evra. Našim redovnim aktivnostima putem Uprave za privredu, ove godine smo 205 miliona dinara investirali u privredu grada, što obuhvata programe samozapošljavanja, žene preduzetnice, startapove, a u saradnji sa Regionalnom razvojnom agencijom Bačka, izdvojili smo i sredstva za mala i mikro preduzeća za kupovinu opreme – naglasio je Vučević.