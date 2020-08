OSVEŽENJE JE BILO KRATKOTRAJNO! STIŽE NAM TOPLOTNI TALAS IZ AFRIKE ZA VIKEND! Ovaj dan će biti NAJTOPLIJI u 2020. godini

Svi koji su pomislili da je posle prepodnevnog pljuska i današnjih tek 20 i kusur stepeni leto na izmaku snaga, grdno su se prevarili!

Već sutra se očekuje temperatura oko 30. podeoka na Celzijusovoj skali, a za vikend bismo prema nekim najavama mogli da imamo i najtopliji dan u 2020. godini.

-Od sutra pa do vikenda pretežno sunčano i umereno toplo uz prijatne noći i dnevne maksimume od +26 do +30 stepeni Celzijusa. Vetar uglavnon slab, osim u četvrtak ujutro kada bi na severu regiona prolazno mogao biti pojačan, severni. Za vikend, sa približavanjem jakog, hladnog, fronta Alpima, ka nama će se pokrenuti velika količina subtropskog vazduha iz severne Afrike te će uslediti jako otopljenje i maksimumi će se često kretati u opsegu od +33 do +36 stepeni Celzijusa, a ponegde bi moglo dostići i oko +38 stepeni Celzijusa - tvrdi Marko Čubrilo, profesor geografije i ljubitelj meteorologije člje najave prati desetine hiljada ljudi sa prostora eks Ju.

Ovo potvrđuju i prognoze Republičkog hidrometeorološkog zavoda, prema kojima će u Beogradu u nedelju biti 35 stepeni, a u Nišu čak 36.

-Trenutno deluje da će već u ponedeljak jak hladan front zahvatiti ceo region donoseći promenu vemena i naglo zahlađenje te bi maksimumi mogli biti u intervalu od +12 do +19 stepeni Celzijusa, što je i za oko 20 stepeni niže u odnosu na prethodnih dan-dva - upozorio je Čubrilo i na Fejsbuk stranici dodao "da nas početkom septembra verovatno očekuje sveže i kišovito vreme".