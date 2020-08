Poljoprivrednici u kraljevačkom kraju zadovoljni osiguranjem

S ciljem da ukažu na značaj osiguranja poljoprivredne proizvodnje i imovine gazdinstva, predstavnici Kompanije „Dunav osiguranje“ obišli su 26. avgusta poljoprivrednike s teritorije Kraljeva.

Njima, kako je rečeno, ta lokalna samouprava, mimo subvencija Vlade Srbije od 40 odsto, trošak osiguranja subvencioniše sa 50 odsto, što znači da poljoprivrednik izdvaja svega 10 odsto cene osiguranja.

To je, prema rečima direktora GFO Kraljevo „Dunav osiguranja“ Željka Kosovca, dovelo do rasta osiguranja na teritoriji tog grada, odnosno broja osiguranih površina i životinja.

„Primenjujući subvencije Vlade Srbije i lokalne samouprave, cena osiguranja za hektar jabuke s prosečnim prinosom od 40.000 kilograma iznosi samo 30.000 dinara, dok za jedno grlo goveda, koje košta 150.000 dinara, premija osiguranja sa subvencijama iznosi 1.500 dinara“, rekao je Kosovac.

On je precizirao da je GFO Kraljevo „Dunav osiguranja“ samo u 2019. godini isplatila oko 24 miliona dinara odštete za 222 štete na usevima i oko 9 miliona dinara odštete za 178 šteta na životinjama.

Istakao je i da „Dunav osiguranje“, kao lider u osiguranju poljoprivrede, nudi osiguravajuću zaštitu za sve vrste gajenih kultura od osnovnog rizika grada, požara, udara groma, ali i od dopunskih rizika oluje, poplave, prolećnog mraza.

Pored useva, kako je naveo, u okviru poljoprivrede osiguravaju se i životinje, a predmet osiguranja su zdrava i sposobna grla za određenu namenu koja moraju imati znak obeležavanja, to jest žig, markicu, ime.

Osiguranje se, pojasnio je, odnosi na uginuće ili prinudno klanje, na nesrećan slučaj i bolest (osim bolesti koje se suzbijaju po zakonu), i na dopunske rizike kao što je gubitak pri porođaju, gubitak priplodnosti, kao i na druge posebno ugovorene rizike u skladu sa specifičnostima proizvodnje.

Kosovac je rekao da cena osiguranja u poljoprivredi, baš zbog znatnih rizika koji je prate u svim segmentima i fazama proizvodnje, nije nimalo zanemarljiv trošak za poljoprivrednike.

S tim u vezi, istakao je da je izuzetno važno to što su Vlada Srbije, kao i lokalne samouprave, pre nekoliko godina donele odluku da subvencionišu trošak osiguranja i na taj način pomognu poljoprivrednicima.

Kosovac je primetio da svake godine sve više poljoprivrednika prepoznaje interes u osiguranju svoje proizvodnje i pozvao sve poljoprivrednike da poverenje poklone Kompaniji „Dunav osiguranje“, koja, istakao je, svojim potencijalima, stručnim kadrom i materijalnim sredstvima može potpuno adekvatno da odgovori njihovim zahtevima.

Među poljoprivrednicima kraljevačkog kraja koji su uvideli značaj osiguranja je i Miloš Kostović iz sela Bukovica, koji u tom i obližnjem selu Dedevci na površini od nekoliko hektara ima zasade više vrsta voća, a najviše jabuke.

Polisu osiguranja sa „Dunav osiguranjem“ zaključio je 2003. godine, a kako kaže, saradnja s tom kompanijom je dobra.

„Za sve te godine nismo imali nesporazuma ni problema. Saradnja traje punih 17 godina na obostrano zadovoljstvo“, rekao je on i izrazio zahvalnost na pomoći koju poljoprivrednicima pružaju Vlada Srbije i Grad Kraljevo.

Prema rečima predsednika Saveta za poljoprivredu Grada Kraljeva Dragana Čorbića, ta lokalna samouprava iz godine u godinu izdvaja sve više sredstava za razvoj poljoprivrede. On je istakao da, mimo subvencija Vlade Srbije od 40 odsto, Grad Kraljevo trošak osiguranja subvencioniše sa 50 odsto, što znači da poljoprivrednik izdvaja svega 10 odsto cene osiguranja.

„Kada smo počeli, 30 do 40 poljoprivrednika je to koristilo, a od 2014. godine smo, kao Grad, počeli s promocijom i naši poljoprivrednici su uvideli značaj osiguranja“, rekao je on i dodao da je prošle godine ukupan broj osiguranih poljoprivrednika bio 490.

Naglasio je da je iz gradskog budžeta za regres za premiju osiguranja ove godine planirano 25 miliona dinara i dodao da prijave za osiguranje traju do 15. novembra.

Prošle godine je, kaže, za tu svrhu utrošeno takođe 25 miliona, s tim da je dato još milion i po dinara kako bi svi poljoprivrednici bili isplaćeni.

Istakao je i da Kraljevo planira da svake godine izdvaja sve više sredstava za poljoprivredu jer im je ta privredna delatnost, naglasio je, u vrhu prioriteta.

Tokom posete kraljevačkom kraju, predstavnici kompanije „Dunav osiguranje“ obišli su i gazdinstvo Milomira Tošovića iz mesta Gornji Lađevci, direktora i suvlasnika firme „Kotlenik promet“, koja je osnovana 1990. godine.

Tada su, kaže, počeli s proizvodnjom junadi, junećeg mesa, svinja, stočne hrane za sopstvene potrebe i suvomesnatih proizvoda.

„Intenzivnom proizvodnjom junećeg mesa bavili smo se do 2013. ili 2014. godine, kada smo tu proizvodnju smanjili, ali smo povećali proizvodnju svinjskog mesa“, rekao je on.

Kapacitet proizvodnje svinja im je, kaže, oko 10.000 na godišnjem nivou, junadi do 1.000, svinjskog mesa oko 2.300 tona, junećeg mesa oko 1.000 tona, a suvomesnatih proizvoda oko 1.500 tona.

Pre tri godine su, dodao je, počeli su i s proizvodnjom mleka, a proizvode beli sir, kajmak, kačkavalj i jogurt.

Firma „Kotlenik promet“ zapošljava oko 220 ljudi i ima oko 20 maloprodajnih objekata, od čega osam marketa i 12 mesara u kojima plasiraju oko 50 odsto svojih proizvoda.

Tošović je istakao da je osiguranje proizvodnje uslov da na bezbedan način planira rast i razvoj, pogotovo kada je reč o poljoprivredi, bilo da je u pitanju ratarska ili stočarska proizvodnja.

„Otkako smo počeli da se bavimo ovim poslom, svoju proizvodnju i gazdinstvo odnosno objekte osiguravamo u ‘Dunav osiguranju’. To je za nas jedina osiguravajuća kuća, poštujem je i o njoj imam izuzetno mišljenje jer sve što smo s njima radili na visokom je nivou“, istakao je Tošović i pozvao poljoprivrednike da polisu osiguranja zaključe upravo s Kompanijom „Dunav“.