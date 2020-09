DR KON ZA PINK: Epidemiološka situacija i dalje nesigurna! Očekivano je da virus uđe u škole! (VIDEO)

Epidemiolog Predrag Kon rekao je za Novo jutro TV Pink da je epidemiološka situacija u Srbiji još nesigurna, jer je koronavirus i dalje prisutan.

Kako kaže, situacija je značajno bolja nego ranije, ali naglašava da su oprez i poštovanje mera i dalje neophodni.

- Situacija je povoljnija nego što je bila, ali je malo verovatno da ćemo se spustiti na nulu. Beograd je u jednom danu imao sedam potvrđenih slučajeva, što je najmanje od 1. juna kada je imao četiri novozaražena - rekao je Kon.

Kako kaže da situacija se stabilizuje, ali da je daleko od toga da možemo da se opustimo.

Kon se osvrnuo i na organizovanje koncerata koji podrazumevaju javna okupljanja, pa je rekao da je jedna situacija kada se sedi, sluša muzika i nosi maska, a da su pritom slušaoci na udaljenosti jedni od drugih.

- Kod pevanja udaljenost treba da bude veća. Kod jakog pevanja uz glasnu muziku, virus se u vazduhu održava. Tu jedna osoba može da zarazi 15 osoba - rekao je Kon.

"Prvi korona slučaj u školi pokazao kako sistem funkcioniše"

Govoreći o početku školske godine i to što je virus pojavio kod jednog učenika u školi, on je rekao da će virus sigurno ući u škole, da tu nema zablude, jer virus niko nije zaustavio. Kaže, da je zbog toga jako važno da oprez bude na visokom nivou i da o tome treba da vode računa svi – od nastavnog kadra, preko dece do roditelja.

Što se tiče prvog slučaja COVID-19 u jednoj beogradskoj školi, on je naveo da je ceo razred i učiteljica prešli na onlajn nastavu i da to neće imati posledice po ostale učenike u razredu, jer su deca nosila maske, poštovali ostale mere zaštite.

- Ovo je pokazalo da sistem funkcioniše. Više i energičnije moraju u svemu da učestvuju lokalni zavodi za javno zdravlje. Ovo je situacija koja može da se očekuje u bilo kom odeljenju - naveo je Kon i kaže da ga najviše brinu srednješkolci, koji ne nose maske.

- Kontaktirao sam sa ministrom Šarčevićem. Treba shvatiti mladost, i mora se raditi sa tom decom - naveo je on.

Kada su u pitanju sankcije koje će možda snositi roditelji deteta koje je 1. septembra poslato u školu pozitivo na koronu, Kon kaže da "postoje situacije gde neko namerno i svesno grši, bojkotuje protivepidemijske mere i takva situacija jeste za sankciju", ali da ne smatra da je to ovog puta slučaj.

- Kad se nešto usvoji kao ponašanje, onda nema problema. Ako pridobijemo učenike srednjih škola da budu naši saradnici, posao je završen. Veće saradnike od dece do četvrtog razreda nećemo imati, oni su situaciju prihvatili takvu kakva jeste. Ko zna zašto je dobro što smo imali ovakav sučaj prvi dan. Ništa se nije desilo i nastavićemo dalje - zaključuje dr Kon.