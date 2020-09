Milica se udala sa 13 i zatrudnela čak 18 puta: "Rodila sam četvoro i 14 puta pobacila, šta mi fali?" (FOTO)

Evo šta ona kaže o ranim brakovima romskih devojčica.

Sudbina mnogih devojčica koje žive u romskim zajednicama, poznata je gotovo od rođenja. Iako ugovoreni brakovi kao jedan od glavnih razloga rane udaje, nisu više toliko aktuelni, prevremeno stupanje u partnerske odnose i dalje jeste.

Dok jedni smatraju to običajem romske zajednice, drugi delom kulture i nasleđa, treći misle da je problem u zakonima koji ne prepoznaju krivična dela koja proističu iz prakse koja se opravdava običajima i tradicijom.

Udaja romskih devojčica običaj je koji mora da se ispoštuje, iako se sa njim mnoge Romkinje ne slažu i smatraju da je to zlostavljanje devojčica. Sa druge strane u okviru ovakvih zajednica "udaja" ne znači i sklapanje braka pred matičarom (što ne bi mogle da urade pre navršenih 18 godina, bez saglasnosti roditelja), već samo označava prelazak u "muževljevu" kuću, a jedan od najčešćih razloga je siromaštvo.

S tim u vezi, zbog ranog stupanja u seksualne odnose i nedovoljne mogućnosti za edukaciju, dolazi do velikog broja maloletničkih trudnoća, gde praktično devojčice koje nisu još uvek zrele da postanu majke - rađaju decu.

Udala se u 13 i čak 14 puta prekinula trudnoću

U jednoj video reportaži zabeležena su interesantna razmišljanja i iskustva dveju Romkinja.

- Ja sam se udala u 13. godini, u 14. rodila sina. Pa, šta mi fali? Rodila sam četvoro i 14 pobacila - priznaje Milica Mitrović, koja je danas baka i stanuje u Romskom 2 naselju u Kraljevu.

Dodaje da su je neki osuđivali zbog toga, drugi nisu, a na pitanje reporterke o izostanku zaštite prilikom objašnjava da je o tome brinuo njen muž.

- Kakva zaštita? Zaštita mi je bila moj čovek, on me je čuvao da ne ostajem u drugom stanju - odgovara baka, i nakon komentara odakle joj onda toliko trudnoća našalila se: "Pa jeste me čuvao. A šta da je živ? Ja bih možda još rodila".

Milica smatra da su rani brakovi dečiji izbor, a ne roditeljski.

- Kad beži, šta da mu radiš? I treba i ne treba, džabe kad hoće duša - zaključuje baka na kraju.

Druga sagovornica Slavimirka Đorđević , opisala je da je i ona imala sličnu situaciju u svojoj kući.

- I moje dete se rano udalo. Nije do mene, već je do nje. Udala se sa 16, sa 17 postala majka. Ja sam njoj tu vezu dozvolila, čak sam dečka dovodila i u kuću, ali deca kao deca - pobegli mi - navodi ona.

Ovom temom bavile su se i mnogobrojne organizacije koje se bave unapređivanjem zdravstvene zaštite romskog stanovništva u koje su uključene i Romkinje aktivistkinje. One se slažu oko toga da je ovakva praksa neprihvatljiva i da veliku pažnju treba posvetiti edukaciji devojčica iz romskih zajednica, kao i sporovođenju zakona koji bi sprečili rane brakove i maloletničke trudnoće.