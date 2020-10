ODGOVORNO: Srbi prethodnih dana rade nešto što nas može SPASITI U NAREDNOM KORONA PIKU! Lakše ćemo podneti i sudar kovida i gripa

U Srbiji je zabeležen ogroman odziv na vakcinaciju protiv sezonskog gripa, a koja je zvanično počela 1. oktobra.

U nekim domovima zdralja za devet dana koliko traje vakcinacija već je zabeležen nedostatak cepiva, ali, ukupno gledano, ovo je neverovatno dobra vest s obzirom na to da nam sledi treći pik korona virusa i strah da će korona i grip u nekom momentu da se urkste.

Situacija u Srbiji je takva da su u nekim domovima zdravlja već istrošene zalihe vakcine protiv sezonskog gripa, pa se nestašica beleži u Domu zdravlja u Priboju, a u privatnim apotekama u Užicu očekuju da će cepiva imati tek u decembru.

Očigledno dobar odziv ove godine na imunizaciju kolektivno će nam pomoći da se izborimo i sa sezonskim gripom ove zime, ali i kovidom-19. Na ovaj način se smanjuje rizik da se do zime "spoje" korona i grip što bi izazvalo "savršenu oluju" kako su navodili članovi Kriznog štaba.

U Beogradu ima vakcina, ali nema osoblja

U prestonici kažu da vlada veliko interesovanje za imunizaciju ove jeseni, a vakcina ima dovoljno i za prioritetne grupe kao i za sve one koji žele da prime cepivo, a nisu u obavezi ili imaju lekarsku preporuku za to.

Tako u Domu zdravlja na Vračaru kažu da imaju dovoljan broj doza vakcine, ali da nemaju dovoljno osoblja koji bi i sproveo imunizaciju. Tome nije samo uzrok i povećan broj zainteresovanih za vakcinaciju protiv sezonskog gripa.

- Vakcina ima, ali nema dovoljna osoblja. Fale nam ljudi na odeljenju opšte medicine gde se i vrši vakcinacija, pošto je većina osoblja na kovid odeljenju - rekla je doktorka Milica Nikolić Urošević i dodaje da inače svi mogu da prime vakcine posle pregleda.

U Domu zdravlja "Dr Milutin Ivković" na Paliluli uveravaju da vakcina protiv gripa ima dovoljno za sve i to ne samo za ugrožene, odnosno prioritetne grupe stanovništva.

- U našem domu zdravlja svako ko dođe može da primi vakcinu. Osobe koje nisu imunokompromitovane, a žele da prime vakcinu, prvo moraju doći na pregled da bi se utvrdilo da nemaju temperaturu, prehladu i slično i nakon toga mogu biti vakcinisani - kaže dr Aleksandar Stojanović.

Priboj ostao bez vakcina

Iako je interesovanje za vakcinom protiv sezonskog gripa dvostruko veće nego prošle godine, u užičkom Domu zdravlja i njegovim ambulantama, koje su dobile oko 4.000 doza, cepiva još uvek ima.

Prema podacima Zavoda za javno zdravlje, jedina opština Zlatiborskog okruga u kojoj je vakcina nestalo je Priboj gde je iskorišćeno svih 1.400 doza.

Privatne apoteke u Užicu nemaju vakcine protiv gripa i kažu, pozivajući se na informacije od dobavljača, da ih neće biti u prodaji do početka decembra.

Za pet dana vakcinisalo se 5.000 Nišlija

- Odziv za vakcinaciju je izuzetno veliki. Planirali smo 14.000 vakcina ali ćemo tražiti i više od toga. Očekujemo isporuku još 4.000 vakcina, a tražićemo i izmenu plana jer je veliko interesovanje. Radim 24 godine u zdravstvu ja ne pamtim da je ikada bio ovakav odziv za vakcinaciju protiv gripa. Uvek je bilo ubeđivanja pacijenata da treba da se vakcinišu a sada samo pacijenti dolaze - kaže pomoćnik direktora Doma zdravlja u Nišu Danijela Nešić.

Prema njenim rečima, samo prvog dana vakcinisalo se 1.500 građana, što je zaista veli odziv.

- Najveći procenat je starijih od 65 godina pa odmah iza njih vodeća kategorija su hronični bolesnici a iza idu zaposleni u javnom sektoru – zdravstvu, školstvu... Videćemo do kraja kakav će odziv da bude. Od danas dolaze i radno aktivni, interesuju se i nastavnici iz škola... Dogovorili smo da svi prođu svog izabranog lekara, nećemo raditi organizovane vakcinacije. Imaju prava svi koji rade u javnom sektoru - objašnjava Nešićeva.

Prema njenim rečima malo je onih koji primaju ove godine privi put vakcinu, uglavnom su je primali i ranijih godina ali e sada javio enormno veliki broj u prvih pet dana.

- Ranije je to trajalo od 15. oktobra do 15. decembra, sporadično su dolazili. Sada je odziv veliki odmah, u startu. Dogovorili smo da ko želi može da zakaže vakcinaciju kod lekara to je njegovo pravo, ko ne želi, dolazi između dva zakazana pacijenta. U centralnom objektu Doma zdravlja gde ima najviše izabranih lekara - trenutno radi 26 lekara opšte medicine, najviše je 10 ljudi na čekanju u prostoriji gde se aplikuju vakcine, zaista je sve ispoštovano epidemiološki - kaže ona.

Vakcinacija u centralnom objektu Doma zdravlja u Nišu obavlja se od 10 do 20 časova a u ambulantama se građani mogu vakcinisati od 7 do 20 časova.

I kućna nega daje vakcine u kućnim uslovima za sve nepokretne, onkološke i druge pacijente gde je izabrani lekar, lekar kućne nege.

U Subotici očekuju da već ovog meseca ostanu bez doza

Dok se u ambulantama Doma zdravlja u Subotici od 1. oktobra organizuje imunizacija protiv gripa za starije od 65 godina i građane sa hroničnim oboljenjima, Subotičani koji pokušavaju da kupe vakcinu u privatnim apotekama to ne mogu da učine jer ih nema.

- Tek početkom novembra očekujemo da ćemo dobiti vakcine protiv gripa. Cena će, pretpostavljamo, biti kao i prethodne sezone, od 1.200 do 1.500 dinara – kažu u jednoj apoteci, dok iz druge poručuju da njihov lanac apoteka verovatno do kraja novembra neće imati vakcine.

- Naš dobavljač ih nema, a drugi traži da ih naručimo za decembar, ali da kažemo tačan broj koji će nam biti potreban tako da još uvek nismo odlučili šta ćemo po tom pitanju – kažu u privatnoj apoteci.

Dr Nebojša Bohucki, epidemiolog Zavoda za javno zdravlje Subotica, kaže da je za domove zdravlja u Severnobačkom okrugu stiglo 7.500 doza, nešto više nego prošle godine.

- Odziv je visok, tradicionalno penzioneri prvi idu po svoju vakcinu. Oni već krajem septembra pitaju kada mogu da dođu. Oni svake godine moraju da je prime pošto virus stalno mutira pa se i sastav menja iz godine u godinu, ali svakako i mlađi od 65 godina, oni koji imaju šećernu bolest, astmu ili bronhitis recimo kao najčešće kategorije građana koje traže vakcinu. Reakcije su uglavnom blage na najnoviji tip četvoravalentne vakcine. Mogu da nastanu lokalna bolnost ili crvenilo, ali daleko blaže nego ranijih godina kada su se koristile drugačije vakcine protiv gripa. Što se tiče domova zdravlja imunizacija se odvija bez problema – kaže dr Nebojša Bohucki.

Procenjuje da će dospele količine doza nestati do kraja oktobra, u novembru sigurno, ali ako bude bilo potrebe za novim količinama moći će da se nabave.

- Vakcinisanje protiv gripa je potpuno besplatno sa važećom dokumentacijom. Oni koji ove godine prvi put primaju vakcinu ne smeju imati temperaturu, niti biti febrilni ili da imaju akutnu bolest, jer se očekuje da prilikom vakcinacije osoba bude dobrog opšteg stanja – kaže dr Bohucki.

Za one koji ne spadaju u obavezne kategorije za vakcinu, ali žele da je prime dr Bohucki objašnjava proceduru.

- Ne može građanin da kupi vakcinu i da je sam donese lekaru, nego apotekarska ustanova koja prodaje dostavlja na vakcioni punkt poštujući princip „hladnog lanca“. Prenos od mesta gde je kupljena vakcina do mesta gde će biti primljena se radi organizovano – kaže dr Nebojša Bohucki.

Pošto trenutno vakcina ne može da se kupi, na pitanje da li će u novembru ili decembru kada bude ponovo dostupna u prodaji biti kasno za imunizaciju, dr Bohucki kaže da nije kasno ni tada primiti vakcinu.

- Dobro je što pre primiti vakcinu protiv gripa, ali je to aktuleno sve dok je hladan period godine, i do aprila. Po pravilu znamo da je u februaru maksimum obolelih, ali pošto već u januaru taj broj raste i više se priča o tome, tada ljudi jako žele da se vakcinišu. Početkom godine je drugi talas navale na vakcinu protiv grips – zaključuje dr Bohucki.

Šabac ima 18.960 doza

U sklopu svojih redovnih aktivnosti Zavod za javno zdravlje Šabac započeo je distribuciju vakcina protiv gripa zdravstvenim ustanovama i vakcinaciju prema epidemiološkim indikacijama na teritoriji Mačvanskog okruga.

- Naša ustanova distribuirala je 18.960 vakcina protiv gripa svim zdravstvenim ustanovama sa teritorije naše nadležnosti. Za sada vakcinacija protiče predviđenom dinamikom. Apelujemo na sve rizične kategorije pacijenata da se jave svojim izabranim lekarima radi vakcinacije. Vakcinacijom protiv gripa, štitimo se i od komplikacija bolesti COVID-19, što je jako važno kod hroničnih i teških bolesnika. - kaže dr Branko Vujković, direktor Zavoda za javno zdravlje Šabac.

U Novom Sadu trostruko više vakcina

U Dom zdravlja "Novi Sad" distribuirana je 21.000 doza vakcine protiv gripa što je trostruko više u odnosu na prošlu godinu.

- Nabavljeno je više vakcina kako bi obuhvat stanovništva bio što veći, odnosno da bi se zaštitili svi koji spadaju u rizične grupe zbog trenutne epidemiološke situacije ali i da bi mogli pravovremeno reagovati ukoliko budemo imali slučajeva poklapanja kliničkih slika infekcija izazvanih virusom gripa i virusom korone – kažu u Domu zdravlja "Novi Sad".

Koordinator vakcinacije Doma zdravlja "Novi Sa" Dragana Kostadinović kaže da vakcina ima dovoljno, da je interesovanje i odziv građana zadovoljavajuć i da je do juče utrošeno oko 4.000 doza vakcine.

- Vakcinacija teče po planu i najbitnije je da imamo dovoljno vakcina, kako za hronične bolesnike, tako i za one starije od 65 godina i sve građane koji spadaju u rizične grupe. Građani zakazuju vakcinaciju putem kol centra ili nakon kratkih konsultacija sa izabranim lekarom i odziv je dobar – zaključuje Kostadinović.

Iz Doma zdravlja "Novi Sad" podsećaju da u celom svetu osnovna strategija borbe protiv gripa podrazumeva upotrebu tritipne, inaktivisane "Split" vakcine.

- Za svaku sezonu gripa, Svetska zdravstvena organizacija, preporučuje sastav vakcine, koji je jedinstven za ceo svet i zavisi od aktuelnih sojeva virusa. Sezonska vakcina preporučuje se svim osobama starijim od šest meseci sa hroničnim poremećajem kardiovaskularnog i plućnog sistema uključujući i astmu, sa metaboličkim poremećajima, a naročito dijabetesom, sa oboljenjima bubrega i jetre, krvnim bolestima, malignim oboljenjima i sa imunodeficijencijom uključujući i HIV. Preporučuje se i svim osobama starijim od 65 godina života, svim licima smeštenim u gerontološkim centrima i ustanovama socijalne zaštite, uključujući i zaposlene, svim osobama zaposlenim u zdravstvenim ustanovama i svim licima zaposlenim u javnim službama. Takođe, primena kod trudnica se razmatra od drugog trimestra trudnoće, uz konsultaciju sa izabranim ginekologom, dok se onima koje su u povećanom riziku od pratećih komplikacija usled gripa preporučuje vakcinacija bez obzira na stadijum trudnoće, uz konsultaciju sa izabranim ginekologom – naglašavaju nadležni iz Doma zdravlja "Novi Sad".

Lekari obavezni da prime vakcinu

U Kraljevu je 1. oktobra počela vakcinacija protiv sezonskog gripa u svim ambulantama Doma zdravlja. Kako saznajemo u ovoj ustanovi, ove godine opredeljeno je 4.600 doza četvorovalentne vakcine, a pravo na besplatnu vakcinu imaju stariji od tri godine života kod kojih je povećan rizik od nastanka komplikacija neke hronične bolesti.

– To mogu da budu dijabetes, bolesti kardiovaskularnog sistema, bolesti respiratorng trakta ili maligne bolesti. Ono što je novo ove godine, zaposleni u zdravstvu su obavezni da prime vakcinu protiv sezonskog gripa – kaže dr Sonja Čelebić, načelnica Službe za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva.

Vakcine su raspodeljene svim ambulantama na teritoriji Kraljeva. Pacijent najpre mora da se javi svom izabranom lekaru koji će da napiše nalog za vakcinaciju, kao i da proveri da li je pacijent zdrav, odnosno da nema temperaturu ili akutnu respiratornu bolest da bi mogao da se vakciniše.