DROBNJAK ZA PINK: Projekti za Fruškogorski koridor skoro završeni, izgradnja verovatno počinje na proleće

Preljina-Požega, Moravski koridor i obilaznica oko Beograda trenutno su infrastrukturni prioriteti, izjavio je direktor JP "Putevi Srbije".

Projekti za Fruškogorski koridor su skoro završeni, a izgradnja bi verovatno mogla da počne već na proleće, rekao je direktor JP "Putevi Srbije" Zoran Drobnjak za Pink.

Drobnjak je rekao da taj koridor podrazumeva izgradnju mosta preko Dunava, kao i tunela od 3,5 kilometara ispod Fruške Gore i podsetio da cena za 48 kilometara iznosi 606 miliona evra.

On je podsetio i da se na deonici auto-puta Miloš Veliki, od Čačka do Požege, rade dva tunela od po tri kilometara, što je ukupno 12 kilometara tunela u četiri cevi, a da radove izvodi vrlo sposobna kineska firma CBRC. Obećali su, kako kaže, da će radovi biti gotovi do kraja 2021.

Kod Čačka na Zapadnoj Moravi predstoji izgradnja mosta koji će spojiti Preljinu, dokle je sada stigao auto-put, sa deonicom ka Požegi.

Drobnjak kaže da je to vrlo značajno da bi se smanjilo opterećenje, jer oko tog grada prođe prosečno dnevno 18.000 vozila.

Drobnjak je rekao da je i tunel kod Železnika na obilaznici oko Beograda, koji je izgrađen pre 10 godina, počeo malo da propušta vodu i da se radi nova izolacija kako bi se to saniralo.

Rekao je i da su trenutno infrastrukturni prioriteti deonica od Preljine do Požege koja mora biti završena 19. devembra naredne godine, Moravski koridor za čiju izgradnju treba oko tri i po godine, kao i obilaznica oko Beograda.

- Deonica oko Beograda nam pravi velike probleme i prioritet je da je što pre završimo jer, verujte mi, od Bubanj potoka do Batajnice treba vam dva sata, pre svega jer ovom deonicom saobraća dosta kamiona koji prave najveće gužve – objašnjava Drobnjak.