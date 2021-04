Drobnjak: Sutra počinje gradnja Fruškogorskog koridora

Direktor javnog preduzeća Putevi Srbije je za sutra najavio otvaranje početka radova na fruškogorskom koriduru, u čijem će sklopu biti i najduži tunel u Srbiji.

Drobnjak je rekao da je na obilaznici oko Beograda ostalo da se do kraja godine završi Sektor 5, od Orlovače do tunela Straževica, a zatim i Sektor 6 od tunela Straževica do Bubanj potoka, što bi trebalo da se završi do kraje sledeće godine.

Time bi obilaznica oko Beograda, odnosno od Batajnice do Bubanj Potoka, bila skroz završena i teretni saobraćaj potpuno izmešten iz grada. To će naravno smanjiti i gužvu u gradu - istakao je Drobnjak.

Kada je reč o izgradnji auto-puteva u Srbiji, naveo je da su u toku radovi na Moravskom koridoru, obilaznici oko Beograda, deonicama Preljina-Požega, Kuzmin-Rača, Valjevo-Iverak-Nepričava, Ruma-Šabac-Loznica, gde je deo auto-put a deo brza saobraćajnica, dok sutra kreću radovi na Fruškogorskom koridoru.

- Prvi ugovor je bio napravljen devedesete godine, onda su bile sankcije, ništa se nije uradilo do pre tri godine. Biće manje gužve, teretni kamioni neće ići po gradu, preko 2.500 kamiona prolazi u roku od 24 sata. U Beogradu nema toliko toga da se radi, završava se samo most kod Ostružnice, i to će se završiti do kraja godine. Preljina - Požega je teška trasa, radi se i Valjevo - Iverak - Nepričava, i biće skraćen rok nekih osam meseci - dodao je Drobnjak.

- Sutra idemo da otvorimo radove na Fruškogorskom koridoru. Simbolično to otvaramo, a biće gotovo za tri godine, možda i pre. Biće tu taj tunel, koji će biti najduži u Srbiji, i biće najdruži tunel - otkrio je Drobnjak.

Drobnjak dodaje da je koronavirus dosta uticao na radove i usporio ih, dok je sa druge strane prisutan problem i sa kanalizacijom na obilaznici, međutim najavljuje da će sve ubrzo da se reguliše i sredi.

- Ljudi su se razboleli, a mnogima je uticala na psihu, imalo je onih koji nisu smeli da dolaze na posao. Mi i na obilaznici imamo problema, mora da se reši kanalizacija, nema kolektora, nemaju sve kuće septičke jame. Treba da iselimo rome, radnike koji su tu dobili stanove, ali verujemo da će to da se sredi - zaključio je Drobnjak.