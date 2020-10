Bližimo se ALARMANTNOJ BROJCI od 1.500 zaraženih na dan! Evo šta to znači i kakve mere su izvesne?

Sve nas je danas šokirala korona brojka - u Srbiji su za samo jedan dan zaražene 1.053 osobe! Budući da se bližimo graničnoj brojci od 1.500 zaraženih dnevno, sve glasnije se spominje ponovono uvođenje policijskog časa.

Nije samo crna brojka novozaraženih ta koja je sve ostavila bez teksta, već posebno zabrinjava broj hospitalizovanih od 823 na današnji dan. Stoga, svi se boje kolapsa zdravstvenog sistema, a stručnjaci u glas govore da se neće sedeti skrštenih ruku i gledati kako se korona širi po Srbiji.

Pooštravanje mera mnogi najavljuju, a budući da smo tek na početku trećeg talasa i da se pik po nekim prognozama tek očekuje za nedelju i više dana, onda ne čudi da bi broj uskoro mogao preći i 1.500 zaraženih, a sa tim dolazi i priča o policijskom času.

Beograd po brojkama već "zreo" za policijski čas

- Ukoliko se broj poveća i bude 100 zaraženih na 100.000 stanovnika, onda bi to možda bio trenutak kada bi se i u našoj zemlji moglo očekivati uvođenje strožih mera - rekao je za "Blic" epidemiolog i član Kriznog štaba za borbu protiv kovida-19, prof. dr Branislav Tiodorović.

Inače, situacija u Sribije je sada ovakva - 71,04 na 100.000, a u Beogradu čak 177,9 na 100.000! Dakle, prestonica je prakitčno "zrala" za uvođenje najstrožih mera,.Evo šta je dalje još dr Tiodorović govorio o merama i policijskom času.

1.500 zaraženih i policijski čas

-... Nemačka je recimo uvela policijski čas u nekim pokrajinama, Francuska, Italija, Slovenija, a da li ćemo mi uvesti dodatne mere, pa hoćemo sigurno, prema mom mišljenju to je ako pređemo 100 na 100.000 aktivnih slučajeva, onda bi trebalo razmišljati o najoštrijim merama. U tom slučaju bismo imali do 1.500 pozitivnih - rekao je Tiodorović juče za "Blic".

O policijskom času, kako je rekao i minsitar zdravlja Zlatibor Lončar, za sada se još ne raspravlja, ali je i on rekao da bi to moglo da dođe na dnevni red u slučaju da imamo 1.500 zaraženih za dan.Upravo ona brojka kojoj smo jako bližu...

Dr Kon: Treba razmišljati o zabrani kretanja

Opciju uvođenja policijskog časa niko nije isključio. Govorio je o tome i epidemiolog dr Predrag Kon.

- Treba razmišljati o zabrani kretanja u nekom obliku, da se nešto skrati, da se ide samo do prodavnice... Za sada nije opcija vanredno stanje. Mi ne možemo da odustanemo ako je neophodno da uvedemo vanredno stanje - rekao je ranije epidemiolog dr Predrag Kon.

On je istakao da je Krizni štab vrlo zabrinut.

- Mi vidimo da se preporuke nikada ne poštuju i to je nešto što nas čini vrlo frustriranim. Mi smo vrlo zabrinuti, teška zabrinutost to jeste, nije strah. Nikog ne želimo da ograničavamo, ali želimo da sprečimo smrtni ishod - istakao je naš stručnjak.

Ni članica Kriznog štaba Darija Kisić Tepavčević nije isključila mogućnost pooštravanja mera, ali nije precizirala kada bi to moglo biti, dok je ministar zdravlja Zlatibor Lončar dao danas objašnjenje zašto je zatvaranje svuda u Evropi već prisutno.

Kako je dalje Lončar istakao, problem je glasna muzika, dovikivanje, grljenje, ljubljenje... Dovikivanjem, bez maske, šansa za širenje virusa je velika

- Problem je kada je glasna muzika, kada ne možete da pričate na distanci. Ako je neki koncert, ako je glasna muzika, mi ne možemo da čujemo jedni druge i morali bi da priđemo. Mnogo je manje takvih situacija do 20 i 21 čas, nego posle toga. Nije problem klasično sedenje, ali preglasna muzika, kada morate da priđete. Ponavljam mi možemo da funkcionišemo samo ako budemo umereni, jer je mnogo bolje da radimo i do 8, 9, 10 sati, koliko god se dogovorimo, ali da radimo svaki dan, nego da dođemo u situaciju da zatvorimo i da ne radimo uopšte. Zar ne vidimo šta se dešava u regionu, sve se zatvara - istako je ministar Lončar.

Što se tiče policijskog časa, o tome se za sada još ne raspravlja, kazao je on, ali je i on rekao da bi to moglo da dođe na dnevni red u slučaju da imamo 1.500 zaraženih za dan.Upitan da li se razmišlja o uvođenju novih mera on je rekao da nam je potreban balans između mera i funkcionisanja države.

- Ako hoćete da obezbedite lekove, plate za zaposlene, nove bolnice to ne može da se ostvari ako sve zatvorite. Nisu mere te koje će pobediti koronu, to je naša svest - naveo je ministar.

Kako je dalje naglasio mere neće pomoći ukoliko građani ne shvate da je važno da ih se pridržavamo, jer tako štitimo sebe, ali i druge.

- Nije realno da smo toliko neodgovorni da treba neko da nas zatvori u kuću da bi mi shvatili šta treba da radimo. To je trebalo u jednom momentu kada nismo znali dovoljno o samom virusu - zaključio je Lončar.