U DOBA PANDEMIJE JOŠ VIŠE SMO IZLOŽENI STRESU - Dr Filgud otkriva koji su načini da se sa njim izborite (VIDEO)

Ljudi su svakodnevno izloženi stresnim situacijama, a u doba pandemije nalazimo se pod posebnom vrstom pritiska, o čemu su u Novom jutru TV Pink govorili dr Filgud i dr Marić.

Saša Plećević, poznatiji kao dr Filgud (Dr Feelgood), govoreći o tome kako da se borimo protiv stresa rekao je da kada se krećemo, na primer kada brzo šetamo, mi više udišemo vazduha, češće dišemo, a kada češće dišemo, nama srce brže radi, dolazi nam više kiseonika do krvi i do mozga.

- Fizička aktivnost koja je umerena pozitivno utiče na stres jer dolazi do lučenja endorfina... Radi se o tome da endorfini blagotvorno deluju na čitav naš organizam, pa i na mozak i to je borba protiv stresa - istakao je Plećević.

Dr Filgud kaže da kod blage i umerene fizičke aktivnosti oni blagotvorno deluju protiv stresa.

- Sada, u vreme korone, nemojte da idete na preterane treninge jer tada dolazi do pada imuniteta i veći je rizik od zaražavanja. Ako preterano treniraš dolazi do stresa, ali i ako se ne trenira dolazi do stresa - pojasnio je on i dodao da je i ishrana jako bitna.

Dr Filgud je istakao da nikako ne treba u doba korone uvoditi restriktivne dijete jer se pojačava stres i dolazi do depresije.

Prof. dr Jovan Marić, neuropsihijatar, rekao je da postoji podela na veliku stresnu situaciju i na kriznu situaciju.

- Velika stresna situacija podrazumeva zemljotrese, poplave, požare, ratove, uključujići i pandemiju, kojom je zahvaćena sva populacija. Krizna situacija je individualna, to su gubitak posla, razvod - objasnio je Marić.

Kako kaže, zbog pandemije imamo i veliku stresnu situaciju i, ako je neko od članova porodice oboleo, imamo i kriznu situaciju.

- Šta je krizna situacija? Kada spoljni agens utiče da vam se promeni ceo način života, zadovoljstva i sve ostalo - pojasnio je Marić.