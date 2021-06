IMUNIZACIJA DECE: Dr Milićević objašnjava koliko je vakcinacija BEZBEDNA i koji pregledi su NEOPHODNI - OVA grupa mališana je RIZIČNA, a evo i zašto!

Pedijatar dr Saša Milićević je ovog jutra za TV Pink govorio o vakcinaciji dece, istakavši da je pored sistematskog pregleda, razgovor sa pedijatrom neophodan.

Milićević napominje da je vakcinacija, kada su deca u pitanju, izuzetno osetljiva tema, jer je dečiji organizam za razliku od odraslih, u fazi razvoja.

- To je osetljiva tema kada su deca u pitanju. Ispitivanja traju od samog početka, kada su počela ispitivanja i za nas. To je jedna osetljiva tema, opipljiva jer je dečiji organizam drugačiji, on je u razvoju, i treba uklopiti termine kada je najbolje da se to uradi - rekao je dr Milićević.

Milićević ističe, da se pored sistematskog pregleda, na koji deca koja žele da se vakcinišu treba da odu, važan preduslov jeste i razgovor sa pedijatrom.

- Trebalo bi da se obavi razgovor sa pedijatrom, ne samo pregled. Vakcina jeste odobrena, ali nije obavezna. Kod dece je sve specifično, jer mogu da imaju kovid infekciju, jer ima dece bez simptoma. Tu je pregled jako važan, pogotovo za decu koja imaju neka hronična obolenja. Takva deca su posebno ugrožena, zato treba da se uradi konkretan pregled - objasnio je Milićević potom.

Kada su u pitanju alergije, doktor podvlači da je, ukoliko je neko dete imalo jake simptome, bilo da je to oticanje jezika, otežano disanje i slično, treba temeljno proveriti, da li je pacijent validan za primanje cepiva.

- Kao i kod odraslih, ukoliko je dete imalo neku jaku reakciju, ili možda na lekove, otežano disanje, otok jezika i ostalo, treba proveriti jer postoji šansa da dete ne odreaguje dobro na vakcinu. To će morati da se dobro, i temeljno odradi u pedijatrijskoj ambulanti - nastavljao je doktor.

Povodom postkovid simptoma, Milićević objašnjava da su za razliku od odraslih, deca otpornija i da se posledice kod najmlađih retko manifestuju. On napominje da je neophodno voditi računa kod dece koja se bave sportom, koja bi, nakon preležanog virusa, poželeli da se odmah vrate na treninge, što nije preporučljivo. Stoga, on navodi da je redovna kontrola neophodna, kako bi se izbegle eventualne posledice.

POSTKOVID SIMPTOMI KOD DECE Srećom, kod dece su posledice blaže. Ako je dete imalo upalu pluća, do sada nije bilo slučajeva da dete ima neku fibrozu. Bude nešto na kratko, ali duži period ne. Neka deca, sa obolenjem srčanog mišića su kasnije imali aritmiju, ali to ne traje dugo. Virus je mutirao, ali ne toliko da bi decu znatno ugrozio. Deca koja se bave sportom, jedva čekaju da prođe virus, pa da idu na trening, jako je važno da ta deca budu pod kontrolom, kako bi se izbegle neke posledice - objašnjavao je Milićević.

Doktor se dotakao i ponašanja dece koja su, htela ona to ili ne, upućena na koronavirus. On dodaje da se primećuje promena, što je, kako kaže normalna pojava.

- Kod dece se nakon kovida primećuju i neke promene u ponašanju. Majke sklanjaju decu, to je za njih šok. Svi su oni slušali na televiziji, svi su o tome govorili, i deca su sve primetila - rekao je doktor.