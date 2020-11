U većem delu Srbije oblačno i suvo, do 15 stepeni

U Srbiji će u većem delu zemlje biti oblačno i suvo vreme, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod.

Na jugozapadu, jugu i jugoistoku, a od sredine dana i u centralnim krajevima preovladjivaće sunčano, samo ujutro i pre podne biće mestimično maglovito.Duvaće slab vetar promenljivog smera.Jutarnja temperatura od minus jedan do sedam, najviša dnevna od 10 do 15 stepeni.U Beogradu će biti oblačno uz slab vetar promenljivog smera. Jutarnja temperatura od dva do šest, najviša dnevna do 12 stepeni.

Narednih sedam dana vreme u Srbiji biće promenljivo.U ponedeljak na severu Vojvodine i u Timočkoj Krajini biće oblačno, u ostalim krajevima pretežno sunčano i malo toplije, a naoblačenje, mestimično s kišom, stiže od popodneva na severu i zapadu, a tokom noći i u ostalim krajevima.U utorak vreme će biti oblačno i hladnije, na severozapadu suvo, u ostalim krajevima s kišom, na visokim planinama sa snegom.

U sredu se olekuje umereno do potpuno oblačno vreme, na jugu i istoku s kišom, na visokim planinama sa snegom, a od popodneva se očekuje prestanak padavina.Oblačno i suvo će biti u četvrtak i petak, a u subotu kiša u celoj zemlji.Unedelju će kiđe biti mestimično na jugu i istoku Srbije, a na visokim planinama padaće sneg.Od četvrtka do subote u košavskom području biće vetrovito sa umerenim do jakim jugoistočnim vetrom.

Biometeorološka prognoza za nedelju, 15. novembar:

Meteorološke prilike mogu relativno nepovoljno da utiču na hronične bolesnike, naročito ujtro. Poseban oprez se, u mestima s maglom, savetuje astmatičarima, reumatičarima i osobama sa srčanim tegobama. Moguće reakcije meteoropata su promenljivo raspoloženje, glavobolja i nesanica.