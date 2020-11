Izvor: Kurir.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Cecilia Fabiano/LaPresse via AP | |

SRBIJA NA IVICI KATASTROFE ZBOG KORONE! Evo gde je sve proglašena vanredna situacija i ŠTA TO ZNAČI

Zbog pogoršanja epidemiološke situacije i porasta broja zaraženih virusom korona sve više gradova i opština u Srbiji proglašava vanrednu situaciju, a samo u jednom danu to je učinilo pet opština.

Vanredna situacija u petak je proglašena u Rumi, Irigu, Malom Zvorniku, Bogatiću i Paraćinu, a dan ranije u Ljuboviji i Krupnju.U proteklih nekoliko nedelja ta mera je proglašena i u Negotinu, Sremskoj Mitrovici, Prokuplju, Boru, Kladovu...

Jedna od glavnih mera koju je doneo Štab za vanredne situacije u Rumi je ograničenje radnog vremena svih ugostiteljskih objekata do 21 sat i preporuka da se alkohol toči do 20 časova.Na teritoriji opštine Ruma zabranjeno je održavanje svih manifestacija i proslava bez prethodne saglasnosti Štaba, što se odnosi i na vlasnike velikih objekata, restorana i sala za izdavanje.Kao treća mera doneta je odluka da se zakupcima ugostiteljskih objekata zakupnin, počev od novembra do kraja vanredne situacije, umanji za 50 odsto.Takođe, upravnicima stambenih zajednica naloženo je da se organizuje dezinfekcija, kao i komunalnim službama dezinfekciju centralnih ulica, trgova i pijaca.

U Opštini Irig jedna od mera je i zatvaranje bazena zbog velikog protoka ljudi koji dolaze iz okolnih mesta.U Irigu je zabranjeno masovno okupljanje više od 10 lica u zatvorenom, odnosno 100 na otvorenom prostoru, a radno vreme ugostiteljskih objekata i noćnih klubova ograničava se do 21 cas.U tim objektima je zabranjena muzika uživo muzika i točenje alkohola posle 20.00, zabranjeno je i pušenje u zatvorenim objektima, dok je broj gostiju za jednim stolom ograničen na dvoje Radno vreme prodavnica i trgovinskih centara, izuzev apoteka i benzinskih pumpi, je do 21.00.

U opštini Mali Zvornik zabranjeno je okupljanje u zatvorenom i otvorenom prostoru više od pet lica, ako nije moguće obezbediti fizičku distancu od dva metra i odgovarajuće mere lične zaštite.Ugostiteljskim objektima i noćnim klubovima zabranjen je rad od 21 čas do 6 sati ujutri casova narednog dana, dok ugostiteljski objekti sa baštom u zatvorenom delu objekta ne mogu da rade duže od 21 cas, a u otvorenom delu objekta od 23 casa do 6 sati ujutro.

Takođe, za jednim stolom ne mogu da sede više od dva lica, izuzev ako su u pitanju roditelji i malelotna lica ili lica koja žive u zajedničkom domacinstvu, uz obavezni razmak od dva metra izmedu stolova.U javnom prevozu na području opštine Mali Zvornik obavezno je nošenje maski i dozvoljeno da bude jedan putnik na sedištu, uz što češće provetravanje i dezinfekciju vozila nakon vožnje.

Opštine Ljubovija i Krupanj su u četvrtak proglasile vanrednu situaciju i uvele slične mere među kojima je zabrana rada ugostiteljskih objekata i noćnih klubova od 21 čas do 6 sati ujutro.U tim opštinama je zabranjeno okupljanje više od pet lica u zatvorenom i otvorenom prostoru, ako nije moguće obezbediti fizičku distancu od dva metra i odgovarajuce mere licne zaštite.

Takođe, zabranjeno je organizovanja svecanosti i drugih zabavnih manifestacija; Preporučeno je svim javnim i privrednim subjektima da u skladu sa svojim mogućnostima organizuju proces rada tako da se starijim zaposlenima i zaposlenima koji pripadaju osetljivim grupama omogući da rade od kuće.